Cote d'Ivoire: L'insulteur public

éditorial

L'histoire est très peu connue du grand public. Mais, elle devrait l'être. En avril 2018, Henri Konan Bédié s'est rendu à Kumasi, au Ghana, pour y rencontrer sa Majesté Otumfuo Osei Tutu II, Roi des Ashantis. Le rendez-vous avait été préparé par le chef de l'Etat ghanéen. Bédié y a été reçu avec les honneurs et un programme de visites. Evidemment, derrière ce voile officiel, se trouvait la vraie raison de la présence de Bédié en terre ghanéenne : en effet, il fallait la personne idoine pour raisonner ce vieux de 84 ans, qui rêvait d'un autre destin présidentiel.

Le Souverain lui a prodigué de sages conseils, lui demandant d'éviter une « autre humiliation » après décembre 1999 et de s'aménager une sortie de la vie politique par la grande porte. Une fois à Abidjan, il a été tenu par des personnes qui, de jour comme de nuit, lui vendaient des illusions... et il tomba dans le piège, renonçant au discernement. Ce rappel historique pour faire comprendre que les difficultés qu'il a traversées n'ont pas servi de leçon à Bédié.

D'ailleurs, l'homme depuis sa rupture avec le RHDP, est retombé dans les travers. La perte du pouvoir par le coup d'Etat salvateur du 24 décembre 1999, ne lui a pas servi de leçon. Samedi dernier, lors de son investiture en tant que candidat du PDCI ou ce qu'il en reste après les nombreuses défections, Bédié n'a pas dérogé à ses mauvaises habitudes. Il a servi, encore une fois, une litanie d'attaques gratuites contre le RHDP. Pis, il est même tombé, ce qui est assez regrettable pour un homme de son âge, dans la poubelle de l'injure grotesque en traitant d'« idiots » ses adversaires.

A quelques semaines de la présidentielle, ce qui est plutôt attendu des potentiels candidats, ce sont leurs projets de société et leurs programmes de gouvernement et non des insultes de bas-étage. Or, le seul projet que Bédié semble avoir pour les Ivoiriens, ce sont les attaques contre le président de la République et les houphouétistes.

Après les avoir d'abord traités « d'enfants adultérins d'HouphouëtBoigny » à l'issue du premier Congrès ordinaire du RHDP, puis de « Maliens » et « d'étrangers recrutés dans des mosquées », suite à l'affluence lors d'une manifestation politique à Paris, Bédié les considère aujourd'hui comme des « idiots ».

Décidément, le vieil homme de Daoukro a l'esprit profusément imaginatif. Son attitude, depuis qu'il a revêtu le manteau d'opposant donne, ni plus ni moins, à désespérer. Ce Bédié-là, l'insulteur public, n'incarne ni l'espoir ni l'espérance d'un futur radieux, mais plutôt la désespérance et la déception. Il semble nostalgique de son passé sulfureux, revanchard surtout pour le coup d'Etat « stupide », selon ses termes, qui l'a évincé du pouvoir. Ce qu'il oublie, c'est que c'est sa gestion stupide du pays qui a justement occasionné sa chute du Palais de la présidence de la République.

Comme en témoigne la liesse populaire qui a accueilli la fin de son règne calamiteux. Houphouët-Boigny, plus pour des raisons affectives que pour ses qualités, a couvé Bédié et lui a légué un pays et un parti (le PDCI) unis. Faut-il le rappeler, le père de la nation a fait de la Côte d'Ivoire un havre de paix, une terre d'hospitalité et de cohésion sociale, une référence des plus achevées du vivre-ensemble.

Montrant, ainsi, du doigt le destin du pays qu'il a voulu : « La Patrie de la vraie Fraternité, un modèle de l'Espérance promise à l'Humanité », comme le disent les paroles de l'Abidjanaise. A la mort du Président Houphouët, qu'a fait Bédié ? Il a réussi la prouesse extraordinaire de faire voler en éclats, en quelques mois, cet héritage forgé pendant plus de trois décennies.

Il s'est contenté de jouir des délices du pouvoir avec ses proches, se contentant des salons douillets aux lumières tamisées et, plus grave, de diviser et la nation, plongeant le PDCI dans une zone de turbulences politiques. Avec l'âge de la sagesse tonnant, Bédié agit comme un jeune qui vient de faire son entrée en politique. Il multiplie les impairs.

Evidemment, ce n'est pas à un tel candidat qu'il faut confier les destinées d'un pays aussi précieux que la Côte d'Ivoire. Sans réelle vision il ne peut, manifestement, rien apporter à ce pays. Et même, quand il ose brandir ce qu'il considère comme un programme, il n'a, à y voir de près, rien à proposer fondamentalement aux Ivoiriens.

De son discours très plat, pour ne pas dire pauvre, à Yamoussoukro, on retient, en plus des injures, qu'il veut créer un « gouvernement de large ouverture », réformer la police et la gendarmerie, faire revenir « tous les exilés et libérer les prisonniers ». A la vérité, il faut être naïf pour croire à ces promesses qui ne sont rien que de la poudre de perlimpinpin.

Avec ces affirmations, Bédié vend du vent aux Ivoiriens. Et surtout, il confirme encore ce que l'on pensait déjà de lui : il est un homme totalement dépassé. Un homme en déphasage avec les enjeux de ce nouveau monde. Manifestement, l'ancien Président, celui qui « n'a pas été capable de balayer la maison du père dont il se réclame », selon l'expression de Laurent Gbagbo, livre le combat de trop.

Celui qui va refermer, avec son revers qui se dessine, une carrière politique qui fut l'une des plus grandes déceptions de ce pays. D'ailleurs, avec ces sorties ordurières du père de l'ivoirité, il ne saurait en être autrement.