Cote d'Ivoire: Après la tempête, le beau temps

« Le président Ouattara s'est clairement exprimé en mars pour dire qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Je l'ai tout de suite salué. Un candidat avait été désigné pour lui succéder : le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Mais à quelques semaines de l'échéance, il s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle avec le décès de ce dernier. Je peux vous dire, de manière sincère, qu'il ne voulait pas se représenter pour un troisième mandat. Je pense vraiment qu'Alassane Ouattara s'est présenté par devoir »

Ces propos du Président de la République française, Emmanuel Macron, extraits de l'interview qu'il a accordée à l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, confirment, si besoin en était encore, que la page de l'élection présidentielle du 31 octobre est bel et bien tournée. L'opposition ivoirienne a voulu créer une crise postélectorale à l'image de celle de 2010, espérant, in fine, en tirer des arguments pour conforter sa stratégie de prise de pouvoir par des moyens antidémocratiques. Il lui faudra revoir ses plans.

La tempête est passée. Comme l'a constaté la dernière réunion du Conseil national de sécurité, le pays a été globalement bien tenu durant ces derniers mois et pendant la période électorale. En dépit donc des appels à la désobéissance civile et au boycott actif lancés par l'opposition, visant à empêcher la tenue de l'élection par des actes de violence, qui ont fait, hélas, 87 morts et des centaines de blessés, les Ivoiriens sont sortis en grand nombre pour accomplir leur devoir civique- le taux de participation s'élève à 53,90%.

Le peuple a surtout plébiscité le Président Alassane Ouattara, réélu avec 94,27% des suffrages exprimés, soit un peu plus de 3 millions de voix. Cette victoire écrasante est tout sauf le fruit d'un hasard. Elle récompense le travail titanesque abattu par le chef de l'Etat en neuf années d'exercice du pouvoir.

En si peu de temps, il a sorti la Côte d'Ivoire du gouffre dans lequel l'avaient plongée les 10 ans de gestion cahoteuse de Laurent Gbagbo pour en faire le pays le plus riche de l'Afrique de l'ouest, avec un Pib de 2286 dollars par habitant (fin 2019). Avec une croissance économique moyenne de 8%, exceptée en 2020 du fait de la pandémie à coronavirus, la construction d'ouvrages importants (routes, ponts, barrages) et d'infrastructures de base (centres de santé, lycées et collèges, universités, électrification de plus de 79 % du territoire national, châteaux d'eau et pompes villageoises etc.) ; des mesures sociales fortes (déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat, augmentation du Smig de 36 607 à 60 000 FCFA, filets sociaux productifs, Couverture maladie universelle etc.), Alassane Ouattara a qualitativement changé le visage de ce pays.

C'est justement ce bilan probant, qu'aucun prédécesseur de Ouattara, hormis Houphouët-Boigny, n'avait réalisé, qui a totalement séduit les Ivoiriens, qui ont refusé de lâcher la proie pour l'ombre, en restant sourds aux chants de sirène d'opposants, qui, en réalité, ne leur proposaient rien de concret. Si ce n'est, hélas, la haine et les dérives ivoiritaires.

Naturellement, on ne construit pas un pays avec la rancœur et les discours nauséeux, qui amplifient la fracture sociale et plongent le pays davantage dans la division et l'incertitude. Déjà échaudés par dix années de crise militaro-politique, les Ivoiriens ont, majoritairement, fait le choix de la paix et de la stabilité incarnées par le Président Alassane Ouattara.

Pour eux, le meilleur choix était incontestablement le candidat du RHDP. C'est le sens profond du vote massif qu'ils lui ont accordé en bravant les obstacles et les menaces de l'opposition qui avait planifié le chaos. Aujourd'hui, les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Comme l'a si bien souligné le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, lors de la présentation de ses lettres de créance au Président de la République récemment : « il faut aller de l'avant». Ce qu'ont compris les Ivoiriens qui, à nouveau, vaquent tranquillement à leurs occupations.

Pendant ce temps, les lettres de félicitations affluent de partout dans le monde : l'ONU, la France, l'OIF, la Turquie, Egypte, Russie, Rwanda, les Comores, la Tunisie, le Cameroun, la Chine... Chefs d'Etat et présidents d'institutions internationales saluent, unanimement, la réélection du président Alassane Ouattara à la tête du pays et réaffirment leur volonté claire de poursuivre la coopération avec la Côte d'Ivoire.

Ces courriers sont le signe évident que la Côte d'Ivoire, après la parenthèse électorale, reprend sa place au cœur de la diplomatie internationale. Avec celui qui l'a repositionnée dans le concert des Nations : Alassane Ouattara, un dirigeant qui compte dans le monde et, bien plus, qui est la personne idoine pour la conduire vers les défis futurs.

Alors candidat du RHDP, il l'a répété à l'envi durant la campagne : sa vision pour les cinq prochaines années, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire. Un programme, hautement ambitieux, articulé autour de cinq piliers principaux à savoir : la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ; la création de la richesse et d'emplois ; le développement des régions par l'amélioration du cadre de vie ; le développement d'une administration publique plus engagée et plus performante ; la solidarité. Avec un nouveau mandat de développement dans le calme, la Côte d'Ivoire peut, légitimement, prétendre en 2025 côtoyer la classe des pays qui émergent.