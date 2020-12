Cote d'Ivoire: Yopougon Andokoi / Infrastructures scolaires : Koné Kafana réhabilite l'école Saint Hubert

Ils avaient tous le sourire aux lèvres ! Parents, formateurs et élèves étaient en joie le 4 décembre dernier. La raison, l'école primaire publique, Saint Hubert, leur était livrée par le députémaire de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, après plus de trois mois de travaux.

« Les travaux de réhabilitation de cette école ont coûté cent deux millions FCFA et se décomposent en deux phases : la 1ère phase, entièrement réalisée, concerne la construction d'un bâtiment de 6 salles de classe, des bureaux et leur équipement en tables-bancs et du mobilier de bureau; la 2ème phase qui va démarrer sous peu, permettra la construction d'une clôture et d'un bloc sanitaire de 10 cabines », a expliqué le 1er magistrat de Yopougon qui n'a pas manqué de traduire la vision du président de la République, Alassane Ouattara, que traduit, sur le terrain, le conseil municipal de Yopougon : celle « d'offrir aux populations ivoiriennes des infrastructures scolaires de qualité et en quantité adaptée ». L'école Saint Hubert, il faut le noter, était menacée par l'érosion due à la proximité d'un gros canal d'évacuation des eaux pluviales. Ce qui a nécessité de la réaffectation des élèves et enseignants dans d'autres établissements.

Avec cette réhabilitation, cette école retrouve son site avec la construction d'un nouveau bâtiment pouvant accueillir 300 élèves Evoquant le Programme Triennal 2021-2022-2023, le 27 novembre dernier, par le conseil municipal, le député-maire a présenté les prévisions, dans le domaine de l'éducation : « la construction et la réhabilitation d'environ 100 salles de classes au primaire dans environ une dizaine d'écoles à travers tous les quartiers de la commune, la dotation des IEP en tables-bancs et en équipements bureautiques et informatiques, la construction de salles de classe et de bureaux pour les écoles maternelles de plusieurs groupes scolaires, la célébration annuelle du Prix d'Excellence à hauteur de 30 millions CFA pour valoriser les meilleurs élèves et encadreurs, le soutien annuel aux parents d'élèves par l'octroi de près de 5 000 prises en charge scolaire, etc. ».Le 1er magistrat de Yopougon a surtout rendu hommage aux enseignants et personnel d'encadrement, sans oublier d'exhorter les élèves à prioriser le travail bien fait.