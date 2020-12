Maroc: Légère hausse de l'IPC à Marrakech en octobre dernier

Baisse des prix des fruits (12,7%) et des huiles et graisses (2,3%) à Agadir

L' Indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Marrakech a connu au cours du mois d'octobre 2020, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent, en passant de 103,2 à 103,7. Cette variation est le résultat d'une hausse de 0,9% de l'indice des produits alimentaires et de 0,3% de l'indice des produits non alimentaires, indique un rapport de la Direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) à Marrakech-Safi. Comparé au même mois de l'année précédente, l'IPC du mois d'octobre dans la ville de Marrakech a enregistré une hausse de 1,5% en passant de 102,2 à 103,7, rapporte la MAP.

Pour ce qui est de l'indice des dix premiers mois de 2020, il a connu une augmentation de 0,8% par rapport à la même période de 2019, en passant de 101,7 à 102,5. Les variations des indices des produits non alimentaires observées entre septembre et octobre 2020 touchent principalement "L'enseignement", "Les articles d'habillement et chaussures" et "Restaurants et hôtels" avec une hausse de 3%, 2,4% et 1,1% respectivement. Les indices des classes alimentaires ont enregistré entre septembre et octobre 2020 des variations allant d'une baisse de 1,3% pour "Les poissons et fruits de mer" à une hausse de 3,3% pour "Les viandes" et les "Café, thé et cacao".

A noter que l'IPC a atteint en octobre dernier à Agadir le niveau de 103,6 contre 104 en septembre, enregistrant ainsi une baisse de 0,4%. Selon le HCP, cette variation est principalement le résultat de la baisse de 0,9% de l'indice des produits alimentaires et une stabilisation dans les produits non alimentaires. Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2020 concernent principalement les prix des fruits (12,7%), "Huiles et graisses" (2,3%), "Café, thé et cacao" (2%), "Poissons et fruits de mer"(0,4%).

En revanche, les légumes ont connu une augmentation de 3,3% et les viandes (2,3%). Concernant les produits non alimentaires, le changement concerne une baisse (1,2%) dans l'achat de véhicules et une diminution de (0,6%) des dépenses d'utilisation des véhicules. L'indice des prix à la consommation du mois d'octobre à Agadir, quant à lui, a progressé de 1,6% par rapport au même mois de 2019.

S'agissant des variations interannuelles, l'indice moyen durant la période janvier-octobre de l'année 2020 a connu une augmentation de 1% en comparaison avec la même période une année auparavant. Au niveau national, l'IPC a connu, au cours du mois d'octobre 2020, une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,1% de l'indice des produits alimentaires et de la stagnation de l'indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2020 concernent principalement les «viandes» avec 4,4%, les «légumes» avec 3,3% et le «lait, fromage et œufs » avec 0,9%. En revanche, les prix ont diminué de 10,2% pour les «fruits» et de 1,6% pour les «poissons et fruits de mer». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «carburants» de 1,4%.

A rappeler que les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Casablanca et Marrakech avec 0,5%, à Dakhla avec 0,3% et à Rabat, Meknès et Al Hoceima avec 0,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Kénitra avec 0,8%, à Agadir et Fès avec 0,4% et à Oujda, Tétouan, Laâyoune et Errachidia