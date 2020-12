Maroc: Le président du CNP salue les positions du Maroc en faveur du peuple palestinien

Salim Al-Zanoun, président du Conseil national palestinien, a exprimé la gratitude du peuple palestinien pour les positions fermes et de principe du Maroc, sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur du droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.

Dans un message adressé à Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, il a affirmé qu'il n'est pas étranger au Royaume et au peuple marocain avec toutes ses composantes, «leur soutien et leur engagement arabe authentique envers la cause de leurs frères en Palestine qui ne changent pas quelles que soient les circonstances, et cela a été démontré dans une série d'activités de solidarité officielle, populaire, syndicale et partisane dans diverses régions et villes du Royaume organisées à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien».

Le président du Conseil national palestinien a salué la centralité de la cause palestinienne au Maroc, soulignant que le monde n'accepte pas la version israélienne ou la politique du fait accompli, mais plutôt la nécessité d'adhérer aux chartes et décisions internationales qui reconnaissent le peuple palestinien, son droit à l'édification de son propre Etat indépendant et la question palestinienne, y compris la question d'Al Qods avec ses dimensions religieuse, spirituelle, culturelle, civilisationnelle et politique.