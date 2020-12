Egypte: Signature d'accords de financement de développement avec l'AFD

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, a signé mercredi 9 décembre 2020 avec le directeur général de l'Agence Française de Développement International (AFD), Rémy Rioux des accords de financements du développement d'une valeur de 715.6 millions d'euros dans les divers secteurs de développement et ce dans le cadre de la visite actuelle du Président Abdel Fattah Al-Sissi en France.

La signature de ces documents s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente de partenariat stratégique dans le développement social et économique avec une valeur d'un milliard d'euros pour la période de 2019/2023, conclu lors de la visite du Président français en Egypte le 28 janvier 2019.

Il s'agit de sept documents signés avec le directeur de l'AFD dont le financement du programme de soutien des politiques du secteur de l'énergie avec un coût de 150 millions d'euros et un million d'euros comme don visant l'amélioration des capacités et un outil d'évaluation de l'impact social et économique, direct et indirect, des réglementations et des politiques élaborées par l'Agence de régulation des services publics d'électricité et de la protection des consommateurs; en plus d'encourager le transfert électronique.

Un document destiné à soutenir le budget pour l'application de l'Assurance maladie universelle d'une valeur de 150 millions d'euros a été signé afin d'assurer une couverture à tous les citoyens et atteindre le troisième objectif de développement durable liés à la bonne santé

La ministre a également signé un document de financement pour la modernisation de la ligne ferroviaire Tanta/Mansoura/ Damiette dont le coût est estimé à 95 millions d'euros, outre un autre pour la reconstruction de l'Université française, dans le cadre des efforts du gouvernement pour le développement du système d'éducation.

Mme El-Machat a souligné que ces accords signés avec l'AFD s'inscrivaient dans le cadre des importants résultats de la visite du Président Al-Sissi en France pour discuter de la coopération bilatérale dans les divers domaines, ajoutant que ces documents soutenaient les efforts nationaux pour le développement et réaliser le développement durable.

Il est à noter que le portefeuille total de coopération économique entre les deux pays depuis 1974 et jusqu'à présent s'élevait à 7,5 milliards d'euros, à travers plus de 42 protocoles de coopération dans divers secteurs, dont les transports, l'électricité, l'aviation civile, le logement et l'assainissement, la santé, l'agriculture, l'irrigation, les petites et Moyennes entreprises, l'environnement, l'archéologie, l'éducation de base et technique.

Le portefeuille total actuel de coopération économique avec la France a atteint un milliard d'euros dans les secteurs des transports, de l'électricité, des petites et moyennes entreprises, du logement, des services publics et du développement urbain, de l'agriculture, de la santé et de l'environnement.