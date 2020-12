Egypte: Entretien entre l'OCDE et l'Egypte portant sur son programme régional

La ministre du Plan et du développement économique, Hala El-Saïd a indiqué que la réunion avec des représentants de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec la participation de 33 ambassadeurs des États membres de l'Organisation ayant un poids économique au niveau mondial, visait à mobiliser un soutien politique en faveur de l'Égypte à travers les ambassadeurs de pays sur les résultats de la réforme économique en Égypte, ainsi qu'à discuter de son programme régional et ses cinq axes.

Dans un communiqué publié mercredi 9 décembre 2020 par le ministère du plan, Mme El-Saïd a mentionné que le programme permettrait à l'Égypte de renforcer sa participation aux comités techniques et aux comités de travail dans divers domaines qui élaborent des politiques économiques et de développement internationales, renforçant ainsi son rôle régional et international.

L'Egypte, a-t-elle précisé, cherche - via l'élaboration d'un programme régional conjointement avec l'OCDE - à mettre au point un cadre coordonnant les diverses initiatives de coopération établie actuellement avec l'OCDE dans plus domaines.

Et d'ajouter que le programme vise de même à soutenir le développement dans les domaines prioritaires pour le gouvernement égyptien, renforcer les politiques fondées sur des preuves tout en développant des mécanismes de suivi et d'évaluation pour mesurer l'impact desdites politiques.

Mme El-Saïd a évoqué les cinq axes du programme, qui comprennent l'axe de la gouvernance publique et de la lutte contre la corruption, l'innovation, la créativité et le développement sectoriel, l'axe des statistiques et du suivi, le développement économique et social global et durable, et enfin l'axe des objectifs de développement durable, de l'environnement et des infrastructures.

Les ambassadeurs des pays participants ont loué les reformes entreprises par l'Egypte, les investissements, les développements tangibles, proposé la coopération avec l'État égyptien dans plusieurs domaines et discuté la vision sur la situation de la femme dans ces reformes en cours, le système de la transformation numérique et le fait de lier la technologie aux réformes structurelles et économiques.

