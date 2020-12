Cote d'Ivoire: Situation sociopolitique - Bruno Koné à Boundial : "Ils ont tout fait... mais les élections ont eu lieu"

C'est l'heure des félicitations des militants du Rhdp pour la victoire écrasante du Président Alassane Ouattara. Le directeur régional de campagne du candidat du Rhdp dans la Bagoué, le ministre Bruno Nagagnè Koné, n'a pas dérogé à cette action. Répondant aux instructions du président de la République, Alassane Ouattara, le coordination régionale présidée par Bruno Koné a invité les militants à un grand meeting le samedi 28 novembre dernier au stade de l'Onuci de Boundiali à l'effet de sensibiliser les populations sur les enjeux du nouveau mandat du chef de l'Etat.

Le ministre Bruno Koné a profité de cette opportunité pour féliciter les militants dans leur ensemble pour leur attitude exemplaire avant, pendant et après les élections et aussi pour leur grande mobilisation. Laquelle a permis, a-t-il précisé, au candidat ADO de remporter l'élection présidentielle dans la Bagoué avec plus de 97% des suffrages. « Nous vous invitons à maintenir le cap pour les défis futurs », a-t-il exhorté.

Le coordonnateur régional de campagne a également transmis les remerciements du chef de l'Etat à l'ensemble des cadres, élus de la région et aux personnes morales qui se sont spontanément joints à cette campagne et ont contribué au succès du Rhdp. « Merci pour votre engagement sincère et votre investissement personnel et financier dans cette campagne et bravo pour les résultats obtenus » s'est-il voulu reconnaissant.

Il n'a pas manqué, lors de ce meeting, de fustiger l'attitude de l'opposition ivoirienne. « Elle a tout fait pour empêcher la tenue du scrutin, mais les élections ont eu lieu. Ils ont tout fait pour empêcher les Ivoiriens d'aller voter, mais grâce à vous tous qui avez une conscience républicaine, le vote a eu lieu » a-t-il martelé.

Se prononçant sur les violences observées dans certaines régions, le ministre a révélé que l'opposition, en désespoir de cause, avait tenté de susciter des conflits intercommunautaires pour » noircir les résultats » de l'élection. Face à toutes ces menaces de déstabilisation du pays, le gouvernement s'est attelé à faire rétablir la sécurité et la vie a repris son cours normal partout en Côte d'Ivoire.

Pour les élections législatives à venir, le député de Kouto Bruno Koné a invité les populations à faire preuve de solidarité et de discipline envers les candidats qui seront choisis pour défendre les couleurs du Rhdp dans la Bagoué.

Pour sa part, la coordinatrice associée, la ministre Mariatou Koné, a exprimé sa reconnaissance aux populations de la Bagoué pour avoir traduit dans les urnes leur volonté de rester sur la trajectoire de la paix , de la cohésion nationale et du développement durable avec le Président Alassane Ouattara.