Ile Maurice: HSC - Courant vers leur avenir, ils tournent en rond

Ils sont trois amis, dont Prince Yadav, Yashvir Nuckhir et Kevin Kalkaprosand, élèves de Grade 13 au collège Mauritius à Curepipe. Ayant échoué dans leur première tentative aux examens du Higher School Certificate (HSC), ils ont essayé de se tourner vers des institutions pour trouver de l'aide dans leur calvaire qui ne ferait que commencer.

«Au début de l'année dernière, le recteur et le directeur du collège nous ont inscrits pour les matières - design, art, 'voyage et tourisme', qui incluent des projets pratiques. Cela fait près de deux ans et nous avons terminé nos projets. Cependant, il y a eu un problème, il y a une semaine, juste un trimestre avant l'examen final. Le collège refuse de nous laisser passer les examens à cause de nos matières», explique Yadav. Ils expliquent qu'ils ne savaient pas que ces matières leur causeraient de tels problèmes et surtout que l'ex-recteur ne leur avait pas dit qu'ils ne pouvaient les prendre. «Si nous avions su que nous aurions de tels problèmes avec ces matières, nous ne les aurions pas pris.»

Ne laissant pas tomber, ils se sont tournés vers le Mauritius Examinations Syndicate (MES) mais cela n'aurait fait que les choquer encore plus car le MES les informera que la direction du collège aurait mentionné qu'ils ne sont jamais allés au collège et qu'ils n'étaient là que pour suivre des cours. Chose que les élèves, dont Yadav, expliquent ne pas comprendre car chaque matin un préposé de l'administration prenait leur présence normalement et chaque trimestre, ils ont pris part aux examens. «Le modérateur est même venu au collège pour vérifier nos projets et nos noms figuraient sur la liste. Si vraiment nous ne faisions pas partie du collège, nous ne pensons pas qu'ils nous auraient demandé de passer des examens, de faire nos projets et de venir passer des examens sans oublier que nous avons eu un numéro d'index l'année dernière et ce trimestre pour les examens blancs. C'est le dernier trimestre et cette situation est très difficile pour nous.»

«Sans le Covid-19, nous aurions déjà passé les examens et nous serions en train d'attendre les résultats. Nous ne savons vraiment pas quoi faire et nous recherchons votre aide car il s'agit de notre dernière année et des examens finaux.

Nous sommes allés dans de nombreuses écoles privées pour voir si elles pouvaient faire quelque chose pour nous, mais avec ce qui se passe dans le pays depuis ces derniers mois, il est très compliqué de se payer ces collèges. Nous sommes allés au MES et ils nous ont dit que le collège Mauritius pouvait nous laisser passer nos examens finaux car nous y sommes depuis plus de deux ans», se plaignent-ils. Mais le nouveau recteur et le directeur refusent. Ces jeunes se sont tournés vers le syndicat du personnel des écoles privées, l'UPSEE, qui a accepté de les recevoir et de les aider. Nous avons contacté la direction de l'école pour des explications, mais personne n'a souhaité se prononcer à ce sujet.

Le collège sur la sellette

Jevin, Kévin et Yashdev fréquentent le collège Mauritius depuis sept ans et sont consternés, qu'après tant d'années, l'école leur tourne le dos. Ils ont eu le malheur de suivre aveuglément leur professeur en choisissant des sujets dits d'avenir et se retrouvent maintenant au pied du mur. Le problème : ils ont passé l'âge pour un «resit» aux examens du HSC.

Du côté du ministère de l'Éducation, on explique qu'effectivement il y a eu des changements. «Il y a eu deux décisions importantes cette année : d'une part, le changement des dates d'examen pour l'avenir et, de l'autre, du syllabus que Cambridge prendra en considération pour les examens de mai-juin 2022.»

La circulaire suivante était destinée surtout aux candidats des écoles. «Following the decision for school candidates in Mauritius to henceforth sit for the SC/HSC/GCE April/May/June series examination, this is to inform you that for students sitting for the SC/HSC/GCE April/May/June series of 2022 examinations, Cambridge International has informed that such students will be assessed on the syllabuses prescribed for the April/May/June examinations series of 2022.»

Cela ferait que plusieurs candidats privés attendaient encore que le MES émette un autre communiqué spécifique à l'intention de ceux qui pouvaient jusqu'ici prendre part aux examens de juin et ceux d'octobre-novembre. C'est croyant en leur bonne étoile que Kévin et ses deux amis se sont tournés vers l'UPSEE qui leur a assuré qu'il allait faire le nécessaire. Du côté du MES, la réponse est claire. «C'est au collège de venir en aide à ses élèves. Ils ont effectué la majorité de leur scolarité là-bas.»

Du côté du collège Mauritius, une fois n'est pas coutume. Personne n'a voulu se prononcer. Rappelons-le, l'école a reçu plusieurs plaintes ces derniers temps. À la suite de nombreuses plaintes ces dernières semaines contre la direction par le personnel enseignant et non-enseignant ainsi que les élèves, le conseil d'administration de la Private Secondary Education Authority a décidé d'instituer un comité d'enquête pour faire la lumière sur toutes ces allégations, indique Munsoor Kurrimboccus de l'UPSEE.