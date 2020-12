Congo-Brazzaville: Sport - Le MAR promeut la pratique du football dans le district de Mayéyé

Le Mouvement action et renouveau (MAR) a récemment offert des équipements sportifs à la sous-ligue et aux dix-sept équipes de la sous-préfecture de Mayéyé, dans le département de la Lékoumou.

Composés, entre autres, des séries de maillots, ballons, chronomètres, sifflets et des filets, ces équipements permettront, à en croire les donateurs, à la jeunesse de Mayéyé de jouer au ballon rond après la Covid-19. Parmi les dix-sept équipes bénéficiaires, on peut citer Fourmis noires de Mayéyé-centre, Etoile bleue de Matoto, Motema pembé de Doudou, As Makoto, FC Dragon de Makanda, Diables verts de Ndziembo, Tigre d'Ikaya, As Mouyengué de Mouguèlé, Blague à Part de Lilendé, Lion blessé de Panda, As Boudoulou, FC Mbimi et As Idoubi.

Selon la commissaire politique du MAR près la fédération de la Lékoumou, Irène Mboukou-Kimbatsa, ces maillots ont été confectionnés par les femmes de de l'Association Dynamique pour le développement socio-économique de la Lékoumou (DDSEL) qu'elle dirige. « Réunis en ateliers à Sibiti, avec des tissus achetés, les femmes de cette association ont confectionné ces maillots. Donc, ceux-ci ne proviennent pas de l'extérieur. Ils sont "made in Sibiti" ou alors "in Lékoumou" », a-t-elle rappelé.

Candidate malheureuse aux dernières élections législatives à Mayéyé, Irène Mboukou-Kimbatsa a indiqué que les équipements sportifs reçus permettront aux jeunes de se regrouper et s'organiser autour du football , après l'école ou les activités champêtres. En effet, son souhait est de voir certains jeunes de cette localité intégrer l'équipe nationale de football.

En remettant ces équipements aux bénéficiaires, le secrétaire général adjoint du MAR, Germain Bemba-Bantsimba, a rappelé que le sport est un facteur d'union. « C'est pour cette raison que nous offrons à ces équipes des maillots pour que vous puissiez pratiquer le sport et nous espérons que de cette pratique, sortiront de véritables champions qui viendront compléter la liste de nos Diables rouges. Nous comptons sur vous pour que ces équipements vous aident à vous élever sportivement », a-t-il souhaité.

Notons que la délégation du MAR a été conduite par son premier vice-président, Pascal Itoua Oyona.