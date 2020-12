Congo-Brazzaville: Kongo central - L'intersyndicale de l'ex-Onatra dénonce la déviation des navires vers les ports privés

La situation constitue, pour l'intersyndicale, non seulement un manque à gagner considérable pour la société et le Trésor public, mais également un souci sécuritaire pour le pays.

Dans une déclaration livrée le 6 décembre à Kinshasa à la presse, le président de l'Intersyndicale de la Société commerciale des ports et transports (SCPT), Armand Ossasse, a dénoncé la déviation, il y a quelques jours, de sept navires dans les ports privés du Kongo central et leur accostage sans aucun contrôle ni payement des taxes. Pour ce syndicaliste, cette situation engendre non seulement un manque à gagner considérable pour la SCPT et le Trésor public, mais aussi le danger sécuritaire au pays. « Les navires sont déviés vers les ports privés. Ces navires qui accostent dans les ports privés, qui les contrôlent ? C'est un risque permanent. Il y a moins d'un mois, il y avait dix-huit navires déviés vers les ports privés. Pas plus tard qu'hier (samedi) encore, sept navires ont été déviés vers les ports privés. C'est un manque à gagner pour la SCPT », a-t-il fait savoir.

A l'en croire, les dix-huit navires représentent, en termes des chiffres, dix-neuf millions huit cent onze mille dollars, que non seulement l'ex-Onatra a perdu, mais aussi l'Etat congolais. « C'est une grande perte pour le pays et aujourd'hui les travailleurs croupissent dans la misère la plus noire », a-t-il déploré. Armand Ossasse exhorte le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à aller jusqu'au bout de sa logique, en faisant appliquer sa décision de fermeture de tous les ports privés illégaux et clandestins.