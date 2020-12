Congo-Brazzaville: Lutte contre la corruption - L'APLC lance son plan stratégique national

L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC) a lancé, le 9 décembre, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le même jour, son plan de stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption (2020-2030) à l'hôtel Kin Plazza à Kinshasa.

La présentation de l'important document dans ses différentes articulations par le coordonnateur de l'APLC, Me Ghislain Kikangala Ngoie, aura constitué l'objet principal de cette rencontre à laquelle ont pris part quelques représentants des institutions nationales. Cette activité visait essentiellement à attirer l'attention des interlocuteurs et de l'opinion publique sur la volonté de l'APLC, en tant qu'autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption en RDC, d'agir de façon cohérente et stratégique en vue d'obtenir des résultats probants sur le plan opérationnel. Après avoir remercié le chef de l'Etat pour la confiance qu'il lui a faite, Me Ghislain Kikangala Ngoie a, en liminaire, rappelé le contexte ayant prévalu à la création de l'APLC assorti d'un diagnostic sévère sur l'état de la corruption en RDC, avant d'esquisser les grands axes du Plan stratégique national en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

En termes d'objectif global, il s'agit de renforcer l'intégrité et réduire de façon significative la corruption à l'horizon 2030 en vue d'assainir le climat des affaires, de réconcilier la population avec les institutions et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Quant aux objectifs spécifiques, il est question, entre autres, d'établir une gouvernance reconnue pour son intégrité et son intransigeance par rapport à tout écart d'ordre éthique, mais aussi de promouvoir un cadre de prévention visant à résorber les activités de corruption.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la cérémonie, le coordonnateur de l'APLC a indiqué que le Plan stratégique national de prévention et de lutte contre la corruption, qui se projette sur les dix prochaines années, reste ouvert aux apports des uns et des autres. Et pour lui garantir plein succès dans son opérationnalité, il compte sur l'appui de la population, de toutes les institutions, de la société civile et du personnel politique, vu qu'il s'agit d'un objectif commun. Et d'ajouter que l'APLC travaille en silence, bien qu'elle ne communique pas systématiquement sur les noms des personnes, encore moins sur ses investigations. Créée par l'ordonnance présidentielle n°20/013 bis du 17 mars 2020, l'APLC est une agence spécialisée au sein du cabinet du chef de l'Etat. Elle coordonne tous les services et organismes publics chargés de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, la criminalité organisée et les infractions y assimilées.