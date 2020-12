Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Examen ce jeudi des pétitions initiées contre l'équipe Mabunda

Le président du bureau provisoire Mboso Nkodia a reconnu aux membres du bureau Mabunda le droit de préparer leur défense et a appelé les députés à faire preuve de respect, d'amour, de dignité et de décence dans leurs interventions.

Après des échauffourées ayant émaillé la séance plénière du mardi 8 décembre qui a vu les pétitionnaires et les non- pétitionnaires contre l'équipe Jeanine Mabunda en découdre a point de mettre sens dessus dessous l'hémicycle du Palais du peuple, il s'est observé une accalmie relative en fin de journée. Si la présidente de la chambre basse n'a pu tenir sa plénière au cours de laquelle elle entendait faire part d'une communication importante aux élus du peuple, celle convoquée par le secrétaire général de l'institution a eu lieu. En l'absence de Jeanine Mabunda et son équipe, obligés à vider les lieux face à la pression exercée sur eux par des députés en furie, deux cent soixante-dix-neuf élus du peuple ont pu siéger dans la salle des spectacles, celle des congrès étant restée fermée.

Ces députés, pour la plupart anti Mabunda, ont siégé, le quorum étant valablement atteint. Ils ont, conformément au règlement régissant le fonctionnement de leur institution, mis en place un nouveau bureau constitué du doyen d'âge et de ses deux benjamins.

C'est le doyen Mboso Nkodia qui a été porté au perchoir de la chambre basse. Il est assisté de Gael Bussa et Aminata Namasiya. La nouvelle équipe qui n'est que provisoire va travailler avec cinq experts (venus du groupe des pétitionnaires) et cinq autres (du camp des non-pétitionnaires) pour déterminer la procédure à suivre. La principale mission assignée à ce bureau d'âge est d'examiner les différentes pétitions initiées individuellement à chaque membre du bureau Mabunda. Sauf changement, c'est ce jeudi 10 décembre que Jeanine Mabunda et son équipe, accusés de mauvaise gestion, d'incompétence et de nonchalance dans la conduite de l'appareil parlementaire, vont se présenter à l'hémicycle pour y être entendus sur les faits mis à leur charge.

Le président du bureau provisoire Mboso Nkodia a reconnu aux membres du bureau Mabunda le droit de préparer leur défense et a appelé les députés à faire preuve de respect, d'amour, de dignité et de décence. « Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et avec tout le respect leur défense (...). C'est de leur droit constitutionnel, nous devons leur garantir leur droit de défense, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après le débat autour de ces différentes pétitions », a-t-il déclaré à l'intention de ses pairs.