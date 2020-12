Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le district d'Epéna doté d'un lycée

Le lycée construit par l'Association congolaise pour le développement agricole et halieutique (Acodapha) à travers le projet « Bana-Mboka » permet non seulement de désengorger le lycée d'Impfondo (chef-lieu du département de la Likouala), mais aussi de faciliter les brevetés des districts d'Epéna et de Bouanela à poursuivre leurs études secondaires.

L'année scolaire 2020-2021 a été ouverte au lycée d'Epéna courant ce mois de décembre. La construction de ce lycée est un énorme projet avec plusieurs modules, à savoir le bâtiment administratif, les latrines, le complexe sportif, l'internat, une salle informatique. Pour son ouverture, l'association a construit d'abord un bâtiment avec trois salles de classe de seconde A et seconde C uniquement, regorgeant une soixantaine d'élèves, en attendant la construction des autres bâtiments, d'ici avant la rentrée prochaine, pour les classes de première.

L'initiative de l'Acodapha de construire un lycée à Epena visait à permettre aux élèves des huit collèges des sous-préfectures d'Epéna et de Bouanela, après obtention du BEPC, de poursuivre leurs études secondaires au lieu de parcourir de longue distance pour se rendre à Impfondo, a indiqué Herdy Makassela, membre de la coordination du projet « Bana-Mboka » qui a commencé en janvier 2020.

L'Acodapha a bénéficié, pour l'exécution de cette première partie du projet, de l'appui non seulement du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, mais aussi de la population puisque la main-d'oeuvre a été locale. De même, tout ressortissant de plus de plus de dix-huit ans de ces deux districts (Epéna et Bouanela) devait apporter soit des briques, du sable ou gravier, ou mille francs CFA. Ceux résidant à Brazzaville, Pointe-Noire ou de la diaspora se sont impliqués aussi. Les travaux ont été réalisés à 20% par cette association, durant trois mois, a fait savoir Herdy Makassela, lançant un appel au soutien à tous( l'État, les particuliers, les associations) pour pouvoir construire le deuxième bâtiment et terminer le projet.

Pour les parents d'élèves, c'est une joie immense du fait qu'ils n'auront plus chaque fois à réfléchir sur comment payer les billets à leurs progénitures qui doivent aller poursuivre les études secondaires à Impfondo, comment les loger et les nourrir. Une joie partagée également par les élèves eux-mêmes. « On a trop souffert pour l'achat des billets pour se rendre à Impfondo. Nous avons maintenant un lycée sur place à Epéna. Je suis très content », a déclaré un élève.

Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Adolphe Mbou-Maba, « ce que nous avons à dire c'est de demander au staff dirigeant de tout mettre en œuvre pour que, très vite, il prenne les choses en main et pour qu'il soit désormais compétitif dans les émulations que nous organisons. »