Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Brochure sur le « Discours sur un Congo en chantier » de Jean-Jacques Bouya

L'ouvrage de Jean-Jacques Bouya, dédié aux infrastructures, continue de faire écho avec la sortie le 8 décembre de la brochure explicative réalisée par une équipe de jeunes chercheurs.

La plateforme associative Alliance des peuples d'Alima (APA), à l'initiative de la vulgarisation de l'ouvrage, a sollicité le service de l'Association pour la recherche, l'analyse des faits sociaux et de l'environnement (ARAFSE) pour l'élaboration de la brochure explicative du livre « Discours sur un Congo en chantier ». Cette œuvre est un répertoire des infrastructures essentielles au développement socio-économique construites au cours des dix dernières années sous l'impulsion du président Denis Sassou N'Guesso.

Lors d'une conférence de presse co-animée à Brazzaville, le 8 décembre, le président de l'APA, Ange Mwene Lebongui et le président de l'ARAFSE, Dieudonné Kosso, ont évoqué les raisons de leur engagement à promouvoir l'œuvre qu'ils qualifient « d'un guide pratique pour les investissements au Congo ». L'ouvrage Jean-Jacques Bouya, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du territoire et des Grands travaux, s'adresse aux entrepreneurs locaux et aux investisseurs qui veulent s'implanter dans le pays.

Dieudonné Kosso et son équipe de chercheurs ont réalisé une enquête de terrain auprès des étudiants et universitaires pour évaluer leur niveau de connaissance de l'ouvrage et en comprendre les raisons. « Nous avons pu interroger deux cents personnes, mais seulement 15% d'entre elles ont eu connaissance de l'ouvrage. La majorité des personnes interrogées disent ne pas entendre parler du livre ou ne pas s'intéresser au livre », a expliqué le président de l'ARAFSE.

Pour Ange Mwene Lebongui, le contenu du livre importe plus que les considérations liées à l'auteur et à son appartenance politique. Son association à caractère socio-culturel va poursuivre la vulgarisation de l'ouvrage, à travers une série de rencontres et conférences-débats. « Le pays est doté d'un réseau routier important, des aéroports, des infrastructures nécessaires au développement des entreprises et du secteur numérique. Le livre de l'écrivain Jean-Jacques Bouya fait connaître ces opportunités », a-t- il martelé.

À noter qu'à partir de 2004, le chef d'État congolais a initié le programme de municipalisation accélérée qui a permis de doter le pays d'infrastructures modernes. L'objectif est non seulement d'interconnecter les chefs-lieux à leurs sous-préfectures, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des populations. Ces chantiers, d'après l'auteur Jean-Jacques Bouya, ont conduit à une transfiguration profonde du pays et à un bond en avant au point de corriger le déficit infrastructurel qui existait entre les deux principales villes et l'hinterland.

Le pays qui ne disposait autrefois pas d'assez d'infrastructures routières, aéroportuaires et même énergétiques s'est vu s'ouvrir sur soi-même et sur le reste du monde. Cela s'est traduit par la construction notamment des routes interdépartementales et celles dites d'intérêt sous-régional. A cela s'ajoutent huit aéroports dont trois à vocation internationale (Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo).