Maroc: Pratique sportive - Un engagement exemplaire de l'OCS en faveur des personnes en situation de handicap

Safi — Conscient de l'impératif d'accorder aux personnes en situation de handicap un intérêt particulier et par là, de s'inscrire dans l'ensemble des efforts menés par le Royaume en vue d'améliorer les conditions de vie de cette catégorie sociale, l'Olympique Club de Safi (OCS) s'est engagé, avec détermination, sur cette voie en offrant la chance à ces personnes de s'adonner pleinement à la pratique sportive et à viser loin.

C'est dans ce sens, que la ville de Safi, fière de son club local et de ses performances, a le mérite de servir de "berceau" pour une expérience inédite en matière de promotion des sports auprès des personnes à besoins spécifiques, à travers l'OCS pour personnes en situation de handicap, une vraie pépinière pour de jeunes talents en herbe.

Autrement, le Club de l'OCS pour personnes en situation de handicap peut se targuer d'être un modèle éloquent des clubs marocains dynamiques, ceux qui ne cessent de placer au coeur de leurs priorités, des jeunes talents très prometteurs dans plusieurs disciplines sportives et ce, malgré la persistance de certaines difficultés inhérentes au manque de sponsoring ou de ressources financières suffisantes.

Le Club OCS pour personnes en situation de handicap est une section affiliée à l'OCS-Omnisport depuis l'été 2019, date de sa création. Une affiliation au Club Safiote "père" si bénéfique et combien même indispensable en termes de soutien financier et de notoriété, pour une jeune section déterminée à franchir de grand pas pour rendre possible la pratique des sports notamment pour cette catégorie sociale.

L'originalité et la singularité de l'OCS pour personnes en situation de handicap résident dans le fait que ce Club compte un aréopage de champions et de jeunes pratiquants dans plus de 08 disciplines sportives à savoir : le Basketball sur chaises roulantes, le tennis sur chaises roulantes, la natation, le para-athlétisme, la force athlétique ou powerlifting, la boccia (sport de boule apparenté à la pétanque), le football des amputés, le football des sourds et le tennis de table, a expliqué M. Choaib El Garrai, trésorier de la section, dans une déclaration à la MAP.

M. El Garrai a relevé que les sportifs affiliés à la section s'entrainent de façon quasi-quotidienne, se réjouissant que ce travail sérieux ait donné ses fruits avec des résultats très satisfaisants et l'émergence de jeunes champions si talentueux et confirmés à l'actif du Club.

Dans ce cadre, il a cité, avec tant de joie et de fierté, le sacre paralympique et la médaille d'or de l'athlète handisport marocain Azzedine Nouiri à Londres et à Rio de Janeiro dans l'épreuve du lancer de poids et la 3ème place de l'athlète Abdelhadi Harti, dans l'épreuve du Marathon dans le cadre du Championnat du monde à Londres en 2019.

Ce champion est aussi qualifié pour les Jeux paralympiques prévus à Tokyo en 2021, a-t-il tenu à rappeler.

Pour sa part, la championne Saida Amoudi a réussi à s'adjuger la 2ème place pour le lancer du poids f34 femmes aux Championnats du monde Handisport à Dubaï, a-t-il poursuivi.

M. El Garrai a, en outre, indiqué que sur un total de 08 champions marocains qualifiés pour les jeux paralympiques du para-athlétisme de Tokyo 2021, 03 sont issus de l'OCS, soit presque le tiers de la sélection marocaine.

A noter que ces champions en herbe sont entrés en stage de préparation et de concentration avec l'équipe nationale au Centre National Mohammed VI des Handicapés à Salé.

Ce sont des résultants très encourageants pour un club créé il y a à peine deux ans, s'est-il réjoui, reconnaissant, toutefois, que la section football du Club OCS capte l'attention des supporters Safiotes et s'accapare la plus grande part du soutien financier du club-omnisport et des conseils élus.

Dans ce contexte, il a estimé que le club aspire à drainer des sponsors, à même d'être capables d'apporter une aide conséquente pour hisser le niveau des sportifs à besoins spécifiques et aider à atteindre les objectifs fixés par le bureau dirigeant de ladite section.

M. El Garrai n'a pas manqué de relever qu'une trentaine de jeunes à besoins spécifiques ont intégré le Club vu la renommée nationale qu'il a acquise grâce aux résultats très encourageants encaissés par des sportifs adultes.

Affiliée à la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en situation de Handicap, le Club OCS pour personnes en situation de handicap compte 51 membres affiliés, dont 42 sportifs, 5 administrateurs, 3 techniciens et 1 médecin, rappelle-t-on.