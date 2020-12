Algérie: Accidents de la circulation - 12 morts et 15 blessés en 24 heures

Alger — Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées dans 10 accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays ces dernières 24 heures, a indiqué mercredi un bilan des services de la Gendarmerie nationale.

Ces accidents ont été enregistrés dans les wilayas de Tipasa, Djelfa, Tlemcen, Tissemsilt, Ouargla, Oum El Bouaghi et Sétif.Les plus graves accidents ont été enregistrés à Tipasa et Djelfa où 6 personnes ont trouvé la mort et deux ont autres ont été blessées.

Le premier accident est survenu sur la route wilayale N 106 sur le tronçon reliant les communes de Tipasa et Sidi Rached, au niveau du Douar Ben Kheira , faisant 3 morts et un blessé. Le conducteur d'un véhicule touristique a percuté trois personnes qui étaient au bord de la route, en tentant d'éviter une collision avec un camion.

L'autre accident a été enregistré sur la route wilayale N 167 sur le tronçon reliant les communes de Ain Oussara et Had Sahari, faisant trois morts et un blessé grave, indique-t-on de même source.

Les services de la Gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ces accidents.Les services de la gendarmerie nationale ont saisi, durant la même période, 110 comprimés psychotropes à la wilaya de Mila, outre un véhicule et deux personnes.

Dans des opérations distinctes menées dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande, les éléments de la gendarmerie ont saisi 76 quintaux de tabac à chiquer , 27 quintaux et 37 kg de feuilles de tabac, un appareil pour l'emballage du tabac, 216 kg de viandes rouges, 300 unités de vêtements sportifs ainsi que deux véhicules et l'arrestation de 3 personnes à Relizane, Biskra et Sétif.

En terme de lutte contre l'immigration clandestine, 16 ressortissants de nationalités africaines ont été arrêtés, en sus de 3 algériens qui leur ont facilité les conditions de résidence en Algérie de façon illégale à Tlemcen, Naama, Sidi Belabbes et Béchar.