Algérie: Bientôt une application électronique pour signaler les cas de corruption

Alger — Le président de l'Organisation APOCE (Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement) et président du Forum national de la citoyenneté (FNC), Mustapha Zebdi a fait état mercredi à Alger d'un projet de lancement d'une application électronique permettant aux citoyens de signaler toute affaire de corruption via leurs Smartphones.

"L'APOCE et le FNC s'apprêtent à lancer, au cours des quelques prochaines semaines, une application électronique au profit des citoyens permettant de soulever leurs préoccupations et doléances", a précisé M. Zebdi en marge d'une rencontre organisée par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) au Centre international des conférences (CIC), à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption.

Et d'ajouter que ladite application inclut également "une rubrique consacrée au signalement des affaires de corruption pour les soumettre ensuite aux juridictions compétentes".

Elaborée en coordination avec l'ONPLC et les corps de sécurité spécialisés, l'application vise "à répandre le sentiment de sérénité" parmi les citoyens et surmonter la crainte d'aller signaler directement ces crimes aux organes de sécurité, de même qu'elle permettra "de relever le nombre d'affaires de corruption signalées".

Ces signalements "seront triés et soumis directement aux autorités compétentes" pour prendre les mesures nécessaires, a assuré le président de l'APOCE.

A cet égard, le président du FNC a salué la mise en place du Réseau national pour l'intégrité en tant que mécanisme d'appui à la société civile dans la lutte et la prévention contre la corruption, soulignant qu'il «contribuera à l'implication du citoyen dans l'édification de l'Algérie nouvelle».

Ce réseau qui rassemblera «l'élite de la société civile et les acteurs du domaine de la lutte contre la corruption» contribuera à «former la société civile en matière d'observation des pratiques et affaires de corruption», a-t-il soutenu.