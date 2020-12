Algérie: Oran - Saisie de plus de 30.000 unités de tabac à chiquer, arrestation de trois individus

Oran — La brigade d'El Menzeh (ex Canastel/est d'Oran) de la Gendarmerie nationale a saisi de plus de 30.000 unités de tabac à chiquer et arrêté trois individus, a-t-on appris mercredi de la cheffe de la cellule de communication et des relations publiques au groupement territorial de ce corps de sécurité.

Sur la base d'informations faisant état de personnes fabriquant clandestinement du tabac à chiquer dans leurs maisons, les investigations ont abouti à leur identification, a-t-on indiqué.

Le lieutenant Loucif Imane a fait savoir qu'après accomplissement des procédures judiciaires, une descente a permis d'appréhender en flagrant délit les trois mis en cause qui ont été arrêtés, en plus de la saisie de plus de 30.000 unités de tabac à chiquer de différents genres et volumes,ainsi que du matériel d'emballage et de préparation de ce tabac.

La valeur de ces objets saisis est estimée à 2 millions DA, selon la cheffe de cellule, qui a souligné qu'un dossier juridique a été élaboré contre les trois prévenus pour les présenter ultérieurement devant la justice.