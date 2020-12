Afrique de l'Ouest: Note de présentation du site web du Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) aux médias et au public

document

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a le plaisir de porter à votre connaissance la mise en ligne du site internet du Centre Ouest Africain de Formation et d’Études Bancaires (COFEB). Cet outil moderne de communication a pour rôle de contribuer au rayonnement du COFEB et de renforcer son image aux plans régional et international.

Son contenu est destiné aux professionnels des secteurs bancaire et financier, des administrations publiques, des chercheurs/universitaires, des partenaires externes et du grand public et il offre une diversité d’informations sur le Centre, la Revue Économique et Monétaire (REM), les Documents d’Études et de Recherche, les Rapports d'activités, les Documents de travail, les Précis du COFEB. On y retrouve également des informations relatives aux événements les plus récents. Un bloc « Formations » permet de s’inscrire aux formations. Un accès est donné aux Conférences-actualités ainsi qu'aux ateliers d'études et de recherche du COFEB entre autres.

Grâce à la possibilité de s’inscrire à la «Newsletter», l’internaute peut se faire livrer la lettre d'information mensuelle du site dans son mail. Le site propose également des informations relatives au Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique. Une page de présentation de l'équipe de chercheurs du COFEB y est également disponible.

Selon que vous êtes participant, chercheur ou candidat au cycle diplômant, les trois (03) espaces métiers du site facilitent l'interaction et renforcent la proximité avec les différentes catégories de groupes cibles.

Le site internet du COFEB est accessible à l'adresse https://cofeb.bceao.int