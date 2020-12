Angola: L'ANPG et la Total soutiennent l'entrepreneuriat féminin à Cuanza Sul

Luanda — L'ANPG et LA Total E&P Angola, opérateurs du bloc 17, ont signé un accord avec l'organisation non gouvernementale World Vision pour financer le projet «Femmes productrices et transformatrices de café», à Gabela, province de Cuanza Sul.

Sans révéler le montant du financement, la note reçue par l'ANGOP précise que le projet bénéficie du soutien de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), qui a également contribué à son financement, à travers le recouvrement des coûts.

Le projet de deux ans renforcera les connaissances techniques et organisationnelles d'environ 500 femmes productrices et transformatrices de café et comprend un volet social en termes de santé et de nutrition.

L'initiative contribuera également à améliorer les conditions économiques et sociales des communautés concernées.

Dans le cadre des actions de responsabilité sociale financées par l'association du Bloc 17, il a été conçu à la suite des résultats obtenus avec ces programmes, qui ont déjà bénéficié à 1 100 entrepreneurs de Porto Amboim, à Cuanza Sul.

Avec le financement pour la matérialisation des projets, l'initiative contribuera à la création de bases socio-économiques solides dans les communautés environnantes.

L'association du Bloc 17 est composée de l'ANPG, de la Total, de l'Equinor, de l'ExxonMobil, de la BP et de la Sonangol P&P.

A l'occasion, le président de l'ANPG, Paulino Jerónimo, a souligné l'importance de la contribution du secteur pétrolier aux causes de la citoyenneté en Angola.

Le responsable a salué le dynamisme du projet, car les femmes en Angola sont un moteur du développement économique et social.