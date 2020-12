Seychelles: Le nouvel évêque des Seychelles rencontre le président et dit qu'il se concentrera sur l'éducation et les maux de la société

Le nouvel évêque du diocèse catholique romain de Port Victoria a rencontré mercredi le président Wavel Ramkalawan et a déclaré que l'église devrait avoir une participation plus forte dans le secteur de l'éducation dans la nation insulaire.

L'évêque Alain Harel a déclaré qu'il avait l'intention de se concentrer sur l'éducation et de répondre aux maux sociaux tels que la toxicomanie tout au long de sa mission dans l'archipel.

Mgr Harel, 70 ans, mauricien, a pris ses nouvelles fonctions mardi lors d'une messe spéciale à la cathédrale de l'Immaculée Conception. Mercredi était sa première visite officielle avec le président Ramkalawan à State House.

"Le président et moi avons beaucoup parlé des différents maux de la société et de la manière dont l'Église catholique et d'autres confessions religieuses peuvent aider à les surmonter. Et l'un de ces problèmes actuels dont j'ai entendu parler est l'abus de drogues illicites", a-t-il déclaré.

Avant de prendre ses fonctions aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, Mgr Harel était l'administrateur apostolique de Rodrigues - une île externe autonome de Maurice. Mgr Harel est le 10e évêque à la tête de l'Église catholique romaine depuis son établissement sur l'île en 1852.

Mgr Harel a déclaré qu'un grand groupe de croyants catholiques romains venait encore pour la messe dans différentes églises autour des îles "mais cela ne signifie pas que nous devons fermer les yeux. La foi est un choix personnel et non héréditaire. Chaque génération aura à choisir. L'ambition est là et c'est de présenter aux jeunes la parole de Jésus et comment ils peuvent l'accepter dans leur vie. "

Au sujet du mariage entre personnes de même sexe, il a déclaré que "notre rôle est de ne pas oublier notre principe fondamental, à savoir le mariage entre un homme et une femme - Eve et Adam. Cependant, nous ne devons pas condamner ni mettre qui que ce soit de côté. L'Église devrait adopter une nouvelle approche à ce sujet. "

Mgr. Harel vient d'une famille de cinq enfants. Plus tard dans la vie, certains de ses frères et sœurs ont également rejoint le clergé en suivant les traces d'autres parents qui ont également servi l'église.

Il a fréquenté l'école primaire du couvent de Lorette de Quatre-Bornes avant de rejoindre le Collège du Saint-Esprit. A 20 ans, Mgr Harel devient séminariste à Angers et à Nantes en France où il étudie la philosophie et la théologie. Son ordination a eu lieu en septembre 1978, dans son pays natal.

Au cours de ses 42 années de missionnaire, Mgr Harel a servi dans de nombreuses paroisses et a également occupé de nombreux postes tels que celui de directeur du Centre des vocations et de la formation des futurs séminaristes.