Angola: Le Mirempt considère comme stable la production de diamants

Luanda — La production de diamants en Angola est passée de 8,5 millions de carats, en 2013, à 9,1 millions en 2019, niveaux jugés stables, par le ministère du Pétrole et des Ressources minérales (Mirempt).

Les chiffres ont été présentés aux investisseurs potentiels nationaux et étrangers, mardi, par visioconférence, par le conseiller du ministre, Makenda Ambrose.

Ceux-ci indiquent que la production de diamants est restée stable au cours des 5 dernières années, malgré sa concentration dans une kimberlite principale du projet Catoca.

Lors de la rencontre sur les «Opportunités d'investissement dans le secteur minier de l'Angola, promue par la société américaine Mayer Brown, les indicateurs de production indiquent une production de 8,8 millions de carats, en 2014, 9,1 millions, en 2015, 9,2 millions, en 2016, atteignant le sommet en 2017, avec une production de 9,4 millions de carats de diamants.

Selon les données projetées par Makenda Ambrose, les chiffres commencent à baisser en 2018, à 9,3 millions de carats et 9,1 millions en 2019.

Pour cette année, en raison de la pandémie du Covid-19, ces chiffres pourraient atteindre environ 8,3 millions de carats, vu que ce sous-secteur a enregistré des chutes d'environ 20%.

De janvier à août de cette année, les niveaux atteignaient 5,3 millions de carats de diamants.

D'ici 2022, selon le Plan de développement national, il devrait atteindre une production de 13,8 millions de carats de diamants, avec l'introduction de nouveaux projets.

Selon Makenda Ambrose, le secteur minier angolais a encore des défis à relever.

Le sous-secteur des pierres ornementales a eu une production avec des niveaux oscillatoires de 2013 à 2019, mais toujours en deçà du potentiel, selon l'expert angolais.

La production de pierres ornementales a connu une augmentation moyenne de 21,3% sur la période 2013-2019 par an.

De 2013 à 2014 seulement, la production est passée de 28 tonnes à 49 tonnes, avec des records de réduction en 2015, avec 42 tonnes.

Les chiffres ont encore augmenté en 2016, avec 52 tonnes, passant à 47 en 2017, après avoir été réactivés en 2018, avec 73 tonnes et 89, en 2019.

Concernant les autres ressources minières, il a dit que malgré les efforts du Gouvernement, il y a encore des difficultés à démarrer des projets liés à l'extraction d'or, de fer et de phosphate, contredisant ainsi les nouvelles qui soulignent l'existence de projets en cours.

L'une des mines identifiées est située dans la région de Tchipindo, dans la province de Huíla, qui a été la cible d'une exploitation artisanale illégale.

La production annuelle d'or prévue, d'ici 2022, devrait atteindre 25,6 mille onces, 1,35 mille tonnes de phosphate et 1,79 million de tonnes de fer.

Le lancement d'appels d'offres publics internationaux attire des investisseurs étrangers dans le secteur, comme l'exploration de phosphates dans la localité de Cacata (Cabinda) et à Lucunga (Zaire), une mine de fer à Kassala-Kitungo (Bengo) et de diamants en Tchitengo et Camufuca-Camazambo (Lunda Norte).

Des entreprises nationales et étrangères, telles que Bloom Diamond, Minbos Resources, Cimenfort Industrial, Boa Vida C.S.E, MGIP Exploração, Consortium Semipalatinsk, Fertinova Fertilizes, manifestent leur intérêt pour le phosphate.

Pour les dynamites, les sociétés Acrep Angolan, Bloom Diamond, Metgroup Companies, Ishangol LLC et Consortim BPA Semipalatinsk sont cotées, tandis que Comaganbes Lda, dans le fer.

Aux investisseurs, il a été présenté avec de nouvelles régions de kimberlite disponibles à Chilemba Colui (Benguela / Huíla), Cuando-Cuchi, Lungue Bengo-Luía (Moxico), Lomba When (Moxico), Kuito (Cuuando Cubango) et Cunene.

D'autres nouvelles zones considérées comme prometteuses sont disponibles avec des projets diamantaires qui recherchent des investisseurs / partenariats, sur un total de 12, situés dans les provinces de Lunda Norte (Cassango), Lunda Sul (Caluezo, Mualengue, Capeia et Mombo), Malange (Musnguengue, Lucula et Combe), Bié (Mumbue et Quiçamba), Cuanza Sul (Quit'ubia) et Huambo (Chitonga), ont également été présentées aux investisseurs.

Ce sont des «acteurs» avec des investissements réalisés en Angola, Tosyali (fer), Rio Tinto (diamants et métaux communs), De Beers Group (diamants), AngloAmerican (métaux communs), Alrosa (diamants), Pensana Metal ( terres rares) et Nazaré Resources (cuivre et lithium).

Le processus d'investissement dans le secteur minier angolais a changé avec un nouveau régulateur gouvernemental avec moins de bureaucratie.