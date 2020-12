Algérie: Le Conseil de la nation oeuvre à développer une action parlementaire durable

Alger — Le Secrétaire général du Conseil de la nation, Mohamed Drissi Dada, a affirmé, mercredi lors de sa participation à une table ronde organisée par visioconférence sur "les principes communs en matière d'accompagnement des parlements", que le Conseil œuvrait dans le cadre d'une "approche durable " à améliorer et à développer l'action parlementaire.

Le Secrétaire général a souligné, lors de son intervention à cette table ronde organisée par l'Union interparlementaire (UIP) en coopération avec le Parlement ougandais, que le Conseil de la nation œuvrait dans le cadre d'une approche durable à améliorer et développer l'action parlementaire à travers la coopération avec ses partenaires, dont le Programme des Nations unies pour le développement et la Fondation de Westminster pour la démocratie et l'UIP, indique un communiqué du Conseil.

Lors de table ronde, un débat a été organisé pour répondre à une série de questions sur "l'importance du suivi et de l'évaluation des actions des parlements, les principaux indicateurs mesurables pour réaliser les résultats, ainsi que les moyens et méthodes utilisés pour évaluer et mesurer les performances et les parties habilitées à mener l'opération d'évaluation".

Dans ce cadre, les participants ont été unanimes que l'objectif de l'évaluation de la performance des parlements est de veiller à édifier une institution efficace et efficiente de la meilleure façon sans perdre de temps et d'argent."