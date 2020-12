Maroc: AD TALKS/PCNS - La pandémie révèle la nécessité de repenser un système international de gestion des crises

Rabat — La pandémie de coronavirus a révélé la nécessité de repenser un système international de gestion des crises, tout en remettant en question le fédéralisme, a souligné l'ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Portas à l'occasion de la conférence Atlantic Dialogues, "AD Talks", organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) sous le titre "Pandémies : sauver des vies humaines ou l'économie ?".

M. Portas a estimé que la pandémie a eu un effet "global, mais non symétrique" en raison de ses divers aspects notamment "le point de départ de la maladie, les réponses politiques, précoces ou tardives et le type de confinement, total ou partiel", ajoutant que ses conséquences ont été très différentes en fonction de chaque continent.

Illustrant par l'exemple de l'Asie qui a été le premier continent touché, avant l'Europe et les Amériques, mais qui s'en ai économiquement mieux sorti, l'ancien chef de la diplomatie portugaise a relevé que "le temps économique n'est pas parallèle à celui des systèmes de santé".

Pour M. Portas, de grandes différences se faisaient jour entre les pays "autocentrés", qui n'ayant pas vu venir la pandémie et les pays ayant eu une réponse précoce comme Taïwan, qui a mis en place des tests dès le 31 décembre 2019 à l'aéroport de Taipeh.

Pour sa part, la responsable de l'innovation au Young Leaders Council, Jessica Gottsleben a fait observer qu'il n'existe "tout simplement pas d'économie sans vies humaines", notant que la gestion des crises doit être repensée.

Le fondateur du Conseil mexicain des relations internationales, Andrès Rozental, a quant à lui affirmé que si "une série Netflix devrait être faite sur la pandémie, on serait entre la science-fiction et l'incrédulité totale".

Il est incroyable de voir des gens faire la queue pendant des heures pour avoir un peu de nourriture, a rétorqué l'ancien représentant permanent du Mexique à l'ONU, estimant "ridicule" le débat actuel sur la nécessité ou non de porter des masques ou se faire vacciner. "Nous portons tous des ceintures de sécurité en voiture, sans penser qu'elles empiètent sur nos droits fondamentaux".

Sur la situation en Afrique du Sud, la stratège politique pour l'Institut des futurs africains, Nchimunya Hamukoma a brossé un tableau de la situation sanitaire du pays avec un confinement dès le 27 mars 2020 et l'obligation du port du masque.

"Notre système économique est tellement inégal que la crise Covid n'a fait qu'amplifier la situation. Nous voyons clairement nos systèmes tels qu'ils sont. Voulons-nous les perpétuer ?, s'est-elle interrogée.

Les "AD Talks" sont une édition spéciale en ligne de la conférence Atlantic Dialogues. Le débat a été modéré par le rédacteur en chef adjoint de Politico, John Yearwood (USA) et portant sur les leçons à tirer de la crise de Covid-19 et des moyens d'améliorer la coopération internationale.

Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs associés du Sud comme du Nord, le Policy Center for the New South offre une perspective du Sud sur les enjeux des pays en développement. Il vise notamment à faciliter les décisions stratégiques et les politiques publiques relevant de ses principaux programmes.