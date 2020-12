Maroc: ONMT - Positionner Tanger-Tétouan-Al Hoceima comme destination majeure pour le tourisme d'affaires

Tanger — L'Office national marocain du tourisme (ONMT), dont la tournée régionale a fait escale mercredi à Tanger, ambitionne de positionner la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima comme une destination majeure pour le tourisme d'affaires.

"Pour la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Office compte adapter les différents outils pour présenter les atouts de la région, construire une identité et positionner la région comme destination majeure pour le MICE (tourisme d'affaires)", indique l'ONMT dans un communiqué sur cette étape de sa tournée régionale.

Lors de cette étape, les équipes de l'Office sont parties à la rencontre des professionnels du tourisme et des responsables du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans l'objectif de mettre en place, ensemble, les jalons de la relance touristique, fait savoir la même source, faisant remarquer que les marchés espagnol et français restent les deux premiers pourvoyeurs de touristes avec environ 40% de part de marché, tandis que d'autres marchés font leur apparition comme les Pays-Bas et l'Italie.

Et de souligner: "Aujourd'hui, avec la sortie de la crise qui s'annonce grâce à la campagne de vaccination nationale et l'arrivée progressive du vaccin sur l'ensemble des marchés étrangers qu'au Maroc, l'ONMT compte mettre les bouchées double en matière de communication et de promotion sur les différents marchés".

L'Office vise également à mettre en valeur les atouts touristiques de la province d'Al Hoceima sur ces principaux marchés émetteurs, notamment le marché domestique. En matière de communication, l'objectif est d'augmenter la notoriété de la région en positionnant la destination via un marketing régional dédié.

L'accessibilité et la connectivité de la destination sont aussi des axes essentiels sur lesquels l'ONMT compte s'appuyer en stimulant notamment la programmation des Tours-Opérateurs généralistes et spécialistes ainsi que les agences de voyage sur les marchés prioritaires, à savoir la France et l'Espagne.

En outre, l'Office entend mettre en place des vols au départ de la province française à destination de Tanger en partenariat avec les compagnies marocaines et françaises et capitaliser sur les vols existants à travers les compagnies marocaines au départ du hub de Casablanca, en connexion avec la LGV (Al Boraq).

Parallèlement, les professionnels de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont aujourd'hui réceptifs à toutes les mesures proposées par l'ONMT et comptent, de leur côté, mettre tout en œuvre pour booster la reprise dans les plus brefs délais.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima est un territoire à forte composante touristique différenciée, doté de nombreuses animations modernes et accessibles, préservé et peu urbanisé. La région offre des pôles culture (Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Assilah, Larache) et des pôles nature dans toutes les provinces, notamment Al Hoceima.