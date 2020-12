Maroc: Le restaurant Brasserie de Paris Tanger primé par le Luxury Lifestyle Awards

Casablanca — Le restaurant Brasserie de Paris Tanger a été classé 5ème dans le Top 25 des meilleurs restaurants au Maroc en 2020 par le Luxury Lifestyle Awards, un prix mondial qui choisit, reconnaît, célèbre et promeut les meilleurs produits et services de luxe dans le monde entier.

Une distinction bien méritée qui a été obtenue grâce à "un design français moderne, un chef étoilé sur place pour servir des plats cuisinés avec soin, une carte variée, un service personnalisé et une ambiance musicale à la française", précise le site officiel du Luxury Lifestyle Awards.

"Cette distinction n'est pas fortuite. La Brasserie de Paris Tanger est la meilleure adresse dédiée aux amoureux de la cuisine raffinée, délicate et originale", indique Brasserie de Paris Tanger dans un communiqué, notant que la passion et la générosité de l'accueil est un des points forts de la Brasserie.

Situé au rooftop de l'hôtel de luxe "le Mandarin Palace", la Brasserie de Paris Tanger permet également à sa clientèle de profiter d'un moment envoûtant et unique agrémenté par une vue imprenable sur la Kasbah, la Marina et le détroit de Gibraltar, dans une décoration de brasserie Parisienne et un design qui reflète les lumières et l'ambiance de la magique baie de Tanger.

Côté gastronomie, le restaurant propose une cuisine française à base de produits frais et locaux de saison via une carte qui change souvent, note la même source, relevant que chaque jour, le chef étoilé et son équipe préparent des plats bien dressés, succulents et délicieux avec des saveurs authentiques. Des formules attrayantes sont proposées à déjeuner en semaine en plus de belles suggestions au retour du marché.

Occupant une superficie de 300 m², Brasserie de Paris Tanger met en avant le style et le service French Touch. Accueillant la clientèle, sur réservation, de 7h00 à 23h00, Brasserie de Paris Tanger s'avère être l'adresse incontournable où l'excellence est de mise pour bien servir les hôtes de la métropole composés de Tangérois, de touristes nationaux et étrangers, d'hommes d'affaires et d'investisseurs.

Par ailleurs, ce restaurant peut accueillir toutes sortes d'évènement comptant jusqu'à 250 personnes, fait savoir la Brasserie, ajoutant que plusieurs services sont offerts (parking, voiturier, service de sécurité... ) .

Fruit de ce succès, l'entreprise qui emploie 120 collaborateurs compte ouvrir bientôt de nouveaux restaurants Brasserie de Paris à Rabat et Casablanca. Les travaux sont en cours. A ce jour, l'investissement global est de l'ordre de 6,5 millions de dirhams.