Maroc: La RCAZ cherche à s'imposer comme un acteur clé du football national

L' équipe de la Renaissance de Zemamra, qui participe à la Botola Pro pourla deuxième année consécutive, est déterminée à conserver sa place au sein des clubs de l'élite et à s'imposer comme un acteur clé du football national.

La Renaissance de Zemamra a joué pour la première fois chez l'élite du football national lors de la dernière saison. En dépit de la grande concurrence pour le maintien, elle a échappé à la relégation après avoir terminé à la 12e place avec 34 points(8 victoires, 10 nuls et 12 défaites). Même si concourir pour le titre ou jouer des rôles pionniers dans le championnat peut être peu probable en présence de clubs plus expérimentés, le représentant de Zemamra, et dans la perspective d'atteindre ses objectifs, a recruté l'entraîneur Mohamed Ismail AlAlaoui pour se charger de la direction technique du club lors de saison actuelle et a entamé en amont la préparation afin de définir ses priorités et les postes qui connaissent des lacunes pour les combler pendant la période estivale de transferts.

A cet égard, le porte-parole du club, Abdessalam Nasser, a affirmé qu'en présence d'une direction cohésive et forte qui choisit soigneusement les joueurs, il est possible de maintenir le club dans la 1ère division. Il a indiqué que la Renaissance de Zemamra a opté, pour la première fois cette année, pour organiser un stage de préparation à huis clos dans la ville de Zemamra en raison des conditions sanitaires au Maroc et dans le monde, dues à l'épidémie du coronavirus et étant donné que la ville n'a pas enregistré un nombre élevé de cas. La décision d'effectuer un stage de préparation, qui a commencé le 19 octobre, dans la ville qui dispose d'infrastructures sportives adéquates, notamment le complexe Ahmed Choukri qui répond à toutes les normes, ainsi que d'un village sportif avec deux terrains recouverts de gazon naturel, est intervenue après consultation de la direction technique et du bureau directeur du club, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que pour permettre à la direction technique de prendre connaissance de la préparation physique et technique des joueurs, créer l'harmonie entre toutes les lignes et essayer un ensemble d'éléments en vue de choisir la combinaison adéquate pour entamer le championnat, l'équipe a disputé une série de matchs au cours desquels elle a affronté le Racing Casablanca, la Jeunesse Sportive Salmie, le Youssoufia de Berrechid, le FUS de Rabat, le Moghreb de Fès et l'AS FAR.

Le porte-parole du club a également souligné que pour combler le vide dans certains postes, le club a recruté un ensemble de joueurs, notamment le défenseur Abdelkhalek Hmidouch qui évoluait à la Jeunesse Sportive Salmie, Naoufel Nazane ancien joueur de l'Ittihad Sidi Kacem, le défenseur Omar Tahloucht en provenance du Rapid Oued Zem, Oussama Achiq prêté par les FAR, en plus de BrahimNakach, le milieu de terrain du Wydad Casablanca, Mohamed Ghadouani du Chabab Mohammédia et Hicham Kanis qui jouait en Italie. Le club a conservé ses piliers à l'instar de Yassine El Houasli,Abderrahmane El Baqi, Hamza Al Madani, Marouane Lemzaouri, Mohamed Hamdane, Saad Allah Motii, Abdessamad Lembarki, Ayoub Taleb, Lahcen Dahdou, Imad Riyahi et Younes Hardala. Plusieurs joueurs ont, par ailleurs, quitté le club, notamment Anas Serghate, Mehdi Al Jarbaoui et Brahim Al Bahri qui a rejoint le Rapid OuedZem.

Pour ce qui est de la stabilité de la direction technique, M. Nasser a relevé que le club a préservé le staff technique qui dirigeait l'équipe la saison dernière, en plus de recruter le coach Mohamed Ismail Al Alaoui, ancien entraîneur à l'Académie Mohammed VI de football et directeur sportif du Hassania d'Agadir. Il a souligné que même si l'équipe de la Renaissance de Zemamra est jeune et appartient à une petite ville, l'ambition de toutes ses composantes est principalement de s'assurer une place parmi les clubs de première division, caril est difficile d'imaginer de jouer desrôles de premier plan ou de concourir pour le titre en présence de grands clubs. Il a conclu que le club ambitionne de mettre enœuvre plusieurs projets, notammentla formation des joueurs et le recours aux jeunes, en particulier chez les espoirs qui ont fait preuve de grandes compétences la saison dernière.