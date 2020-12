Soudan: Al-Burhan - Le Conseil des Partenaires est venu à l'initiative des Forces de Liberté et de Changement

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition et Commandant Général des Forces Armées, lieutenant-général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé que l'idée d'établir le Conseil des partenaires de la période de transition est venue à l'initiative des Forces de la Déclaration de la Liberté et de Changement, et il a été approuvé lors d'une session conjointe entre le Conseil de Souveraineté et le Conseil des Ministres.

Al-Burhan s'adressait le projet de clôture de l'année de formation des Forces Armées, qui porte le nom de code "les descendants de Taharqa 4" dans la zone militaire Shakout au Nord Bahri aujourd'hui avec la participation d'unités de la 5e brigade d'infanterie, la Force Aérienne, la Défense Aérienne et les Forces de Soutien Rapide.

Al-Burhan a souligné que le Conseil des Partenaires de la période de transition œuvre pour lever les différences entre les composantes du gouvernement en plus de servir les intérêts généraux de l'État pour contribuer au succès des tâches de la période de transition.

Il a noté que ce conseil n'a pas de relation avec les tâches du Conseil de la Souveraineté et le Conseil des Ministres et n'interfère pas dans leur travail, indiquant que le Conseil n'annule pas le rôle du conseil législatif concernant la supervision et la législation.

Al-Burhan a appelé les partenaires de la période de transition à compléter les structures de l'Etat avant les célébrations du pays de la prochaine journée d'indépendance et l'établissement du Conseil Législatif qui représente le peuple Soudanais.