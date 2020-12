Togo: Les personnes handicapées célébrées par l'APHMOTO à Dapaong

Le 03 décembre de chaque année depuis 1992, le monde entier célèbre la journée des personnes handicapées. Les données statistiques des personnes handicapées dans la région des Savanes sont environ 15% de la population et les femmes sont à 52% des 15%.

Dans la région des Savanes, cette journée est célébrée en différé avec au programme plusieurs activités dont la principale a été la tenue d'une conférence-débat ce 08 décembre 2020 à Dapaong. C'est l'association des personnes handicapées motivées de Tône (A.P.H.MO.TO) qui, avec l'appui du Plan International, a organisé cette célébration de la 28ème édition dont le thème principal est, « L'impact de la COVID-19 sur la vie quotidienne et professionnelle des personnes handicapées professionnelles de métier dans la région des Savanes ».

D'après le Directeur des programmes de l'A.P.H.MO.TO, Damobe Tchiltema, il s'agit, à travers cette conférence-débat de contribuer au renforcement de la cohésion et la solidarité communautaire à travers les actions de réveil de la conscience sur l'impact de la COVID-19 dans la vie quotidienne et professionnelle des personnes handicapées de la région des Savanes.

La célébration de la journée mondiale des personnes handicapées vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les contrées du monde à travers les actions de sensibilisation et de prise de décisions en leur faveur en vue d'améliorer sensiblement leurs conditions de vie plus épanouie sur le plan socioéconomique, politique et culturel. Les activités inscrites dans le programme de la célébration visent à valoriser les efforts consentis par les partenaires de l'A.P.H.MO.TO et concourent à une réflexion sur les difficultés majeures auxquelles les personnes handicapées sont confrontées et surtout celles liées à la COVID-19 dans leurs communautés locales. La célébration continue avec les autres activités comme les émissions-débat sur les antennes de la région des Savanes.