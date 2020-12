Afrique: La realpolitik, moteur de la diplomatie

analyse

La visite d'État du président égyptien Mohamed al-Sissi en France (dimanche au mardi dernier), destinée à renforcer la coopération entre les deux pays, a sonné la mobilisation des défenseurs des droits de l'Homme, offusqués de voir Paris dérouler le tapis rouge aux pieds d'un hôte.

Un hôte accusé par les Ong de bafouer les droits humains. N'empêche, Emmanuel Macron a reçu son homologue avec tous les honneurs dus à son rang, à son poids en Afrique et dans le monde arabe. La diplomatie a ses réalités, ses raisons, que les sentinelles des droits humains peinent toujours à admettre : les intérêts des États priment sur tout.

Et Macron, peu nuancé, a refusé, face au tollé, de lier le partenariat France-Égypte au respect des droits de l'Homme : « Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense, comme en matière économique, à ces désaccords », a-t-il dit. Cela rappelle sa visite au Caire en 2017 au cours de laquelle il avait refusé de « donner des leçons » à son hôte.

On nage aussi en plein remake de scenarii du passé. Sous Sarkozy par exemple, le défunt guide libyen Mouammar Kadhafi, arrivé à Paris en décembre 2007, en grandes pompes, avec sous les bras des contrats portant sur 10 milliards d'euros, avait reçu ses invités sous sa tante de bédouin plantée à l'Hôtel de Marigny à Paris, sur fonds de protestations des défenseurs des droits humains.

Macron a fait, cette fois encore, preuve de realpolitik face à un partenaire qui a volé à son secours au moment où des pans du monde arabo-musulman appelait au boycott de la France, suite à la sortie du président français sur les caricatures du Prophète et la liberté de blasphémer. Et puis, l'Égypte est loin d'être un poids plume.

Elle est une pièce maîtresse dans le très compliqué puzzle du Moyen-Orient, cette région où bât le pouls du monde à un rythme parfois dangereusement saccadé. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le Caire est également un pivot stratégique stable que les chancelleries occidentales ne sauraient ignorer dans la guerre contre l'État islamique et dans le processus de paix israélo-palestinien.

Sans oublier la région du Sinaï qui est surveillée de près par l'armée égyptienne, l'une des plus aguerries du continent africain et surtout un gros client pour l'industrie militaire occidentale. D'ailleurs, la France, troisième exportateur d'armes dans le monde est devenue très rapidement l'un des premiers fournisseurs de ce pays.

En 2015 par exemple, les deux pays ont signé un contrat de vente portant sur 24 avions de chasse Rafale, deux bâtiments de projection et de commandement de type Mistral... Selon une étude de l'Institut international de recherche sur la paix (Sipri), l'industrie française de l'armement a été dopée ces dernières années par la demande en provenance de l'Égypte (26 % des exportations de l'Hexagone), du Qatar (14 %) et de l'Inde (14 %).

Située au carrefour de trois continents (Afrique, Asie et Europe) donc des axes maritimes (canal de Suez) et aériens internationaux, l'Égypte est une réalité incontournable en termes de géostratégie, elle est un pont entre le monde arabe et l'Occident. Compte tenu de tous ces facteurs, il est difficile à la France, puissance qui tient à jouer un rôle au Moyen-Orient, en Libye et en Méditerranée (où on assiste à une montée en puissance de la Turquie), de se passer de l'Égypte, qui est de surcroît un allié de taille des monarchies du Golfe opposées à l'Iran.

Cette fois-ci encore, les avocats des droits humains apprennent à leurs dépens le primat des intérêts sur les principes qu'ils défendent. « La diplomatie (est) largement dictée par un pragmatisme motivé par une obligation de résultats immédiats. Les grands principes et les idéologies de nos jours existent pour la forme et la rhétorique. La défense à tout prix des intérêts nationaux et militaro-stratégiques, indépendamment d'autres facteurs, est la considération prééminente », explique Anil Gayan dans « La Realpolitik, élément incontournable des relations internationales » (Revue internationale et stratégique n°67). La realpolitik est en quelque sorte le moteur des relations internationales.