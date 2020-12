Afrique: Tournoi UFOA-B - Burkina Faso # Benin Gare au vaincu !

Les Etalons juniors engagés dans le tournoi 2020 de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B (UFOA-B) livrent vendredi 11 décembre à Porto-Novo, leur troisième match de la phase de poule contre les Ecureuils du Benin, pays organisateur. Un match qui aura des allures de finale car son issue sera déterminante pour la suite de la compétition des deux équipes.

C'est une pression dont Oscar Barro et ses poulains se seraient passés volontiers dans ce tournoi de l'UFOA-B. Mais hélas ! Ils vont devoir composer avec et surtout avoir les nerfs solides ce vendredi 11 décembre 2020 à 16 h (GMT+1), lors de la 3e et dernière journée du groupe A, face au pays organisateur, les Ecureuils du Bénin. Un match que les deux équipes aborderont avec toute la détermination mais surtout la précaution qui sied au regard des enjeux de part et d'autre.

Le pays organisateur, après son entrée en matière ratée au match inaugural contre le Niger (battu 0-1), a rebondi le mardi dernier lors de sa seconde sortie en venant à bout du Togo (2-0). Avec ses trois précieux points, l'entraîneur Comlan Mathias Deguenon et ses garçons se sont hissés à la deuxième place du classement puisque dans l'autre rencontre de la 2e journée du groupe, le Niger a conforté sa première place en partageant les points avec le Burkina Faso (0-0). Les Burkinabè et les Togolais (3e et 4e au classement) totalisent respectivement 2 points et 1 point.

Dans une telle configuration toutes les équipes ont leur destin au bout des souliers pour les demi-finales. Si pour les Béninois, un match nul pourrait suffire, une victoire leur assurerait la qualification et devant leur public ils ne ménageront aucun effort pour y arriver. A contrario, la situation des jeunes Etalons ne leur offre plus le choix.

La suite de l'aventure passe forcément par une victoire sur les jeunes Ecureuils et le sélectionneur national, Oscar Barro, en est conscient. « Nous allons jouer le match à fond avec tout le respect que nous avons pour le Benin, mais nous allons tout faire pour le gagner. C'est une équipe assez technique et collective. Nous allons nous préparer en conséquence et nous espérons que nos attaquants vont être libérés pour retrouver le chemin des filets », a confié le technicien burkinabè.

C'est donc dire qu'au sortir de cette confrontation une des équipes devra plier bagages en cas de défaite et coach Barro espère que ce ne sera pas la sienne. Car l'objectif des sept équipes (Ghana, Nigéria, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Benin et Niger) engagées dans le tournoi, est de décrocher l'une des deux places qualificatives de la zone, à la coupe d'Afrique des moins de 20 ans, en 2021 en Mauritanie.