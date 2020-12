Cote d'Ivoire: Autorité nationale de la presse - Le quotidien "L'Héritage" suspendu pour sept parutions

Le conseil de l'Autorité nationale de la presse (Anp), en sa session du 3 décembre, a décidé de la suspension du quotidien «L'Héritage" pour sept parutions.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, l'Anp explique que cette suspension intervient suite à des articles signés par Etienne Atta dit JMG et B. Kanga dans ledit quotidien dans ses éditions N° 323, 328 et 330 des 17, 24 et 26 novembre 2020, respectivement intitulé « Manifestations populaires contre le 3e mandat / Tout le pays complétement paralysé hier/ Diabo le corridor incendié, les gendarmes délogés/ Yopougon, Bangolo, Zuenoula...Encore en feu et en sang / Manifestations populaires contre le 3e mandat / Plusieurs villes à nouveau paralysées hier/ Ouattara ton peuple te parle, il faut savoir partir/ Exclusif/ Abandonné dans son combat épique contre le GX : Comment le régime Ouattara a humilié Sidy Diallo/ Il s'est battu tout seul contre les clubs du GX/ Sidy Diallo, une autre victime de l'ingratitude du camp Ouattara/ Aujourd'hui, l'adieu de la Nation à un passionné du foot ».

Selon l'Anp, « ces articles se fondent, pour la plupart, sur des rumeurs avec usage abusif du conditionnel et rédigés en violation des règles d'éthique et de déontologie, incitent à la haine et à la violence, outre leur caractère mensonger et manipulatoire ».

En outre, l'Anp révèle que malgré de nombreuses interpellations et séances de travail avec Mme Yao Viviane, Directrice de Publication, le quotidien "L'Héritage" est demeuré constant dans la violation des règles de la profession.

SERGES N'GUESSANT