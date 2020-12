Madagascar: Les perles du web - Le tube du confinement : « Tsangory mivadika »

« Solution/Résultat/Opération... Googler les chéris /Xenderer l'amour ». Le titre « Tsangory mivadika » de Wada et Yoongs, duo hyper provoc' issu du clan hip hop Jiolambups, a marqué la toile avec des dizaines de milliers de vues et des milliers de partages. Bien sûr, des stars qui n'hésitent pas à provoquer. Quand Yoongs a qualifié le rap de musique « morte » en février, il a réussi à déclencher l'ire des puristes et des amateurs de ce genre.

Chef Rija décape avec son humour à hauteur d'homme.

Le nouveau prince de l'humour : Chef Rija

La montée en puissance de la génération 90 dans le secteur de la comédie, personne ne l'a vue arriver. Et c'est grâce à la Covid-19 que Chef Rija a vraiment explosé auprès des Malgaches, de la diaspora ou les autochtones. Un gaillard malin, ayant mis en sketch les habitus et les représentations sociales du petit peuple. Se retrouvant en fin de compte chez presque tous les groupes et les familles de la Grande île, il mérite un « chapeau bas ».