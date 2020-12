Madagascar: K-VTT - Encourager la pratique du vélo pour le tourisme

« Près de 80 bikers se sont déjà inscrits à l'événement », selon les organisateurs.

Une randonnée en vélo ou « Diaben'ny mpankafy tongomalady » sera organisée par cette association le samedi 12 décembre 2020 au départ d'Ambodifasina jusqu'à Ambohimanga Rova.

Une nouvelle offre touristique est lancée par l'association K-VTT (Kolontsain'ny Voy Tongotra sy ny Tontolony). « Il s'agit d'un moyen de locomotion idéal pour développer le tourisme surtout local, ou bien pour les loisirs. C'est également recommandé pour rester en bonne santé, sans oublier ses bienfaits écologiques et économiques. On parle ici du vélo », a annoncé Lova Nantenaina Randrianarimanana, président de l'association K-VTT, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier au restaurant Citizen à Isoraka. « L'objectif de notre association, qui a été créée durant la période de confinement, est d'encourager la pratique du vélo à des fins de tourisme, de loisirs et de transport. En outre, nous sommes conscients que c'est un mode de transport durable et adapté après la crise sanitaire », a-t-il poursuivi.

Principe. Pour mieux faire connaître cette nouvelle offre touristique, contribuant à la protection de l'environnement et à l'atteinte des objectifs de développement durable, l'association K-VTT organise un événement intitulé « K-VTT », comme son nom l'indique dans sa première édition. Il aura lieu du 10 au 12 décembre 2020. « Cet événement a été créé par une équipe jeune, dynamique, pluridisciplinaire ayant des expériences en tourisme et en matière de promotion des circuits touristiques en vélo ainsi qu'en ingénierie du développement territorial. C'est en même temps né d'un principe fondé sur le Fihavanana, la fraternité et la valeur citoyenne responsable », d'après toujours les explications du président de l'association K-VTT. Ainsi, dans le cadre de la première édition de K-VTT, quatre conférences-débats seront organisées en quatre langues différentes, à savoir, malgache, français, anglais et allemande les 10 et 11 décembre 2020, pour faire connaître au grand public le monde du vélo à Madagascar. Ces événements se tiendront au Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar) à l'université d'Antananarivo.

Démonstrations de bike. En outre, une randonnée en vélo ou « Diaben'ny mpankafy tongomalady » aura lieu le samedi 12 décembre 2020. « Nous visons à rassembler tous les amateurs, les passionnés et les professionnels du vélo ou bien les simples citoyens qui veulent pratiquer ce mode de transport autour de diverses activités. Le départ est prévu à Ambodifasina jusqu'à la destination finale à Ambohimanga Rova. C'est ouvert à tout public. Des prestataires de service sont déjà prêts à louer des vélos à ceux qui n'en disposent pas pour pouvoir y participer », a fait savoir Lova Nantenaina Randrianarimanana. Ensuite, « les randonneurs pourront visiter le palais d'Ambohimanga, qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Un reboisement y est également prévu afin de développer le réflexe environnemental pour tous les bikers. Il y aura également des stands d'exposition permettant de promouvoir des échanges entre les randonneurs en vélo ainsi que des opportunités d'affaires, devant la Mairie de la commune d'Ambohimanga », a-t-il enchaîné. Des démonstrations de bike et diverses animations ne sont pas en reste.

Marché de niche. Par ailleurs, les organisateurs de l'événement sont convaincus que cela contribuera à la reprise des activités des opérateurs œuvrant dans le secteur du tourisme. A titre d'illustration, les loueurs de vélos, les guides spécialisés dans l'organisation des circuits touristiques en vélo et les tour-opérateurs qui vendent les produits, seront mobilisés. « Nous réalisons ce K-VTT first edition dans le but de promouvoir le vélo en tant que vecteur du développement du tourisme local. C'est un marché de niche qui mérite d'être exploré. Nous allons, entre-temps, inciter la population malgache à pratiquer ce moyen de transport écologique et économique », a-t-il conclu.