Madagascar: BNI Madagascar - Herintsalama Rajaonarivelo, nouveau PCA

Un nouveau haut responsable au sein de la BNI Madagascar. Les actionnaires de la banque viennent de nommer Herintsalama Rajaonarivelo comme Président du conseil d'administration (PCA).

Il remplace à ce poste Henri Rabarijohn devenu, rappelons-le, Gouverneur de la Banque centrale. Herintsalama Rajaonarivelo n'est pas un inconnu dans le milieu des affaires. Il a notamment occupé des postes à responsabilités dans le secteur privé. Pour ne citer, entre autres, que ceux de Président de l'International Trade Board of Madagascar (ITBM), Président fondateur du Fikambanan'ny Orinasa Malagasy (FOM) et Président d'honneur du Groupement patronal FIVMPAMA.

Un initié, en somme, puisqu'il a déjà assuré de nombreuses activités d'études et de conseils, où il intervient dans plusieurs domaines, tels que le commerce international, les traités internationaux et les programmes de développement du Secteur privé et du tissu des PME, notamment dans les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture. Le nouveau PCA de la BNI Madagascar connaît également les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, la Société financière internationale, l'Organisation mondiale du commerce, le Bureau international du travail, le Programme des Nations unies pour le développement, l'Union européenne, l'Agence française de développement, la Fondation Friedrich Ebert ... .

Il a également siégé au conseil d'administration d'entreprises ou d'organisme comme la Société d'oxygène et d'acétylène de Madagascar (SOAM), Galana raffinerie, le Fonds d'entretien routier, l'Organisation sanitaire tananarivienne inter-entreprise (OSTIE), et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), Il était aussi PCA de Aro. Il est actuellement vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo.