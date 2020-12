Madagascar: Services - Les opérateurs aux taquets pour les fêtes

La fin d'année approche et les stratégies de vente sont en train de se mettre en place.

Dans le but de stimuler leurs ventes, les professionnels emploient différentes techniques, dont la promotion des ventes. À l'instar de Jovena qui ambitionne de rééditer les mêmes objectifs que l'année dernière en termes de satisfaction client. « Remettre le client au centre de toutes nos attentions pour les fêtes de fin d'année » s'enthousiasment les responsables du service commercial de l'enseigne. Pour ce faire, une vente promotionnelle est appliquée sur une durée déterminée, elle peut concerner un ou plusieurs articles.

Une stratégie accompagnée par des initiatives d'actions et de sensibilisation et à responsabilité sociale. « Des enfants de plusieurs quartiers de Tana auront des ateliers concernant le recyclage et pourront décorer l'intérieur des stations services de leurs propres créations. Et pour tous les automobilistes, les transporteurs routiers et Taxi-Be qui effectueront un achat, des offres promotionnelles seront aussi disponibles sur les stations-services » ajoutent ces responsables. Les gérants de stations-services, partenaires et autres fournisseurs travaillent ainsi de concert pour atteindre ces objectifs de satisfaction pour ces fêtes de fin d'année.