Madagascar: Fin d'année - L'esprit de Noël s'installe

Tout ce qui rappelle la fête de Noël commence peu à peu à prendre forme dans la ville des Mille. En ce qui concerne le préparatif, chaque famille essaie de s'adapter suivant son budget respectif.

QUINZE jours avant la fête de Noël. L'ambiance festive résonne au cœur de la capitale. Les illuminations de Noël sont installées progressivement pour rendre les nuits chaleureuses et illuminées dans la ville de Mille. Pour Antaninarenina où des lumières ont orné ce quartier l'année dernière, le début de l'animation se fera sous peu, selon le responsable au niveau de la Commune Urbaine d'Antananarivo. « En collaboration avec la Présidence et la Commune Urbaine d'Antananarivo avec le ministère de la Culture et de la communication, les illuminations pour Antananinarenina débuteront à partir du 11 décembre. La présence de la grande étoile ou encore les crèches feront la particularité de cette année », indique Elia Ravelomanantsoa, directeur de l'Art, Culture et Vie communautaire de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Sur l'avenue de l'indépendance, des lumières seront également installées pour les riverains mais surtout pour toute la population tananarivienne. Pour cette partie, les lumières peuvent être admirées à partir du 17 décembre.

Coûte que coûte

« Un grand sapin de Noël s'implantera devant l'Hôtel de ville. Les riverains pourront en profiter à partir de cette date. Un village de Noël sera présent sur ce lieu avec toutes les expositions sur Noël », enchaîne le directeur de l'Art, Culture et Vie communautaire. Les attractions et fêtes foraines qui étaient installées habituellement devant l'Hôtel de ville vont être transférées au niveau de Behoririka. « Un parc d'attraction dédié aux jeux et à la fête foraine sera affecté spécialement à toute la famille afin qu'elle puisse passer un bon moment, avec des animations pour les grands et des jeux pour les petits », souligne le responsable.

Par ailleurs, des chants de Noël se font entendre à chaque coin de rue, dans les magasins d'objets pour Noël. La vente d'objets décoratifs se fait remarquer dans tous les grands marchés de la capitale. Chaque famille fait ses courses pour acheter les éléments nécessaires à la décoration du sapin en question. « Il n'y a pas de budget spécial affecté à toutes les décorations de Noël. Personnellement, j'achète ce qui est vraiment nécessaire pour économiser un peu du côté des repas de famille pour la journée de Noël », explique Nirina Raharivony, une mère de famille rencontrée à Analakely. Pour le repas en famille et l'achat de jouets pour les enfants, chaque famille essaie d'adapter cette partie à son budget. « Comme on est trois à la maison, on n'a pas prévu une grande fête avec de grands repas. On essaie de faire avec ce qu'on a. De plus, même le riz coûte cher actuellement, on ne peut pas vraiment se permettre d'engager de grandes dépenses pour cette fête », explique Hiantso, une mère de famille faisant ses courses à Andravoahangy