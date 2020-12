Madagascar: Débat parlementaire Ankatso - Les étudiants en droit gagnent

Un tournoi de débat parlementaire s'est tenu à l'université Ankatso hier. L'équipe de la Faculté du droit a été consacrée gagnante.

Des jeunes universitaires imitent les bonnes expériences des dirigeants dans la gestion des affaires publiques. Des futurs leaders ont joué le rôle des gouvernés et des parlementaires durant le tournoi de débat parlementaire ouvert qui s'est tenu à Ankatso, hier.

Le scénario a fait vivre la vraie réalité vécue au sein du Parlement durant la séance de questions réponses entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Chaque équipe était composée de trois éléments. Les orateurs principaux ont pris la place du Premier ministre et du chef de l'opposition pour les deux groupes qui s'affrontaient. À l'issue du tournoi, l'équipe de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Antananarivo a été consacrée gagnante après la décision des membres du jury.

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, à l'Initiative de Transparency International Initiative Madagascar, c'était au tour des étudiants de la Faculté de droit et des sciences politiques, ceux de l'université Catholique, de l'Iscam et de l'École nationale de l'administration de Madagascar de participer aux débats focalisés sur la corruption. Trois thématiques axées sur la corruption électorale et le plafonnement de la caution versée aux élections, l'impossibilité d'éradiquer totalement la corruption ainsi que l'adoption de la loi sur l'accès à l'information publique et son impact dans la lutte contre la corruption, ont été débattues durant le concours. Le rôle des membres du gouvernement et celui de l'opposition joués par les débatteurs ont permis de conclure que les universitaires issus de ces établissements disposent déjà de leur avenir dans le monde politique.