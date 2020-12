Madagascar: Mahajanga - Journée internationale de lutte contre la corruption

Le thème de la célébration nationale de la journée internationale de la lutte contre la corruption, «Citoyens responsables, unis pour vaincre la corruption» (Olom-pirenena mandray andraikitra, miaramientana handresy ny kolikoly), du 9 décembre cette année, a été prouvée à Mahajanga, hier.

Un millier de participants aux festivités issus des différents STD et CTD ainsi que des établissements scolaires et universitaires, sociétés civiles et églises ont défilé durant le Grand carnaval organisé par le Bianco de Mahajanga avec le système anti-corruption hier. Le Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, le député élu à Mahajanga 1 LalaoRahantanirina et les autorités locales ont pris part au carnaval.

Le départ a eu lieu devant l'hôtel de ville et le complexe sportif d'Ampisikina a abrité la célébration. La remise des prix aux vainqueurs des concours de slam et de radio crochets ainsi que ceux du concours de meilleurs reporters réservés aux journalistes locaux, a clôturé l'événement.

« Ensemble, nous devons vaincre la corruption si tout le monde y met du sien », a précisé le DG du Bianco, Laza Andrianirina. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Imbiky Herilaza, a également souligné que toutes les parties prenantes et tout le monde doit afficher la volonté de combattre le fléau.

Le système anti-corruption composé du Comité de sauvegarde pour l'intégrité (CSI), le Bianco, le Samifin et le Pôle anti-corruption (PAC) étaient présents pour participer aux différentes manifestations organisées à Mahajanga depuis mardi 8 décembre. Le directeur général de la Samifin, la représentante du CSI et le Président du CFM et l'adjoint du Représentant du PNUD à Madagascar étaient également présents à Mahajanga, lors de cette célébration.

Mardi après-midi, une conférence débat sur la corruption à Madagascar et le système anti-corruption s'était déroulée à la salle de conférence du restaurant Les Roches Rouges à La Corniche. Les autorités locales dont le Préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay ont assisté à ce débat.

Par ailleurs, les résultats du concours de vidéo de 10mn, aux journalistes, axé sur la sensibilisation à la lutte contre la corruption et la redevabilité dans les Services techniques déconcentrés à Mahajanga ont également été proclamés mardi.