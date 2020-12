Madagascar: Bagarre de Noël

Le Père Noël est-il vraiment une ordure? Sans doute pas pour tous les enfants du monde.

Sauf que dans la capitale les ordures font partie des décors de « maimbo sapin » cette année. Le ramassage d'ordures reste un problème insoluble dans la première ville du pays. Pourtant il y a exactement un an, la présidence avait remis des camions bennes, des bacs à ordures, des 4×4, des bêches et d'autre matériel à la CUA pour l'aider dans sa tâche. Chose curieuse, les camions bennes n'ont jamais été vus au travail. En outre le président de la République avait annoncé l'octroi d'une somme de 10 milliards ariary à la CUA pour soutenir ses efforts d'assainissement. On avait fait le pari de faire de Tana une ville propre où on a envie de vivre. Où en est-on aujourd'hui?

Le fait est que la CUA se débat en plein milieu de problèmes. L'état des rues, les marchands de rue, l'eau, l'insécurité, les ordures, les parkings, l'éclairage public, la pauvreté, l'anarchie... sont autant de problèmes que le magistrat de la ville a hérité de ses prédécesseurs. Ils n'ont jamais connu de solutions pérennes et définitives. Pire, d'une année à l'autre avec l'augmentation de la population, ils gagnent en ampleur et en gravité. Mais la population semble s'y faire. On ignore si elle puise sa résilience dans l'énergie du désespoir, s'il s'agit de stoïcisme ou plutôt de résignation. C'est donc avec cet état d'esprit que les Tananariviens s'apprêtent à fêter Noël et toutes ses contraintes. Après huit mois de confinement, il est hors de question de prolonger la purgatoire.

À l'interdiction de sortie, ils préfèrent les mêlées au marché ou dans les grandes surfaces, les embouteillages infernaux et permanents, les bousculades dans les bazars de Noël, la queue devant les distributeurs automatiques. C'est ainsi depuis des années mais personne ne râle. Une véritable bagarre qui n'est pas conseillée à ceux qui ont un biceps de lapin. À l'arrivée tout le monde y trouvera son compte et chacun fêtera Noël selon ses possibilités, selon sa conviction, selon sa foi. Tout cela fait partie du décor. Noël reste la plus grande fête de l'année qu'il faut vivre coûte que coûte. On n'a pas le droit de la laisser passer quelles que soient les difficultés et sans attendre que tout soit parfait . Ici, la devise olympique prend tout son sens. L'essentiel c'est de participer.