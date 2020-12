Ile Maurice: Affaire Mike Brasse - Mario Nobin interrogé «under warning»

L'ancien commissaire de police, Karl Mario Nobin est arrivé aux Casernes centrales ce matin vers 10 heures. L'actuel commissaire des prisons y est interrogé «under warning» dans le cadre de l'octroi du passeport à Mike Brasse.

Il était question qu'il se rende aux Casernes centrales hier pour l'interrogatoire. Or, son avocate, Me Narghis Bundhun, a renvoyé ce rendez-vous et l'a reporté à aujourd'hui. Par ailleurs, l'assistant surintendant de police Narendra Kumar Boodham, qui a retrouvé son poste d'Officer in charge de la Passport and Immigration Office (PIO), est retourné au Central Criminal Investigation Department (CCID) mardi pour poursuivre sa déposition contre l'ancien commissaire de police Nobin dans le cadre de cette affaire.

Le renvoi de l'interrogatoire de Mario Nobin à aujourd'hui est diversement commenté. Certains se demandent s'il s'agit d'une tactique dilatoire pour lui permettre de gagner du temps et ainsi renforcer sa défense. Ce qui apporte de l'eau à leur moulin, c'est le fait que Me Narghis Bundhun a écrit au CCID pour demander des informations supplémentaires sur ce qui est reproché à Mario Nobin. Selon eux, cela laissait présager cette demande de renvoi. L'interrogatoire de Mario Nobin, qui s'effectuera Under warning, est une indication qu'une accusation sérieuse pèse à son égard et qu'une éventuelle arrestation ne serait pas à écarter.

Quant à l'ASP Narendrakumar Boodhram, no 1 au PIO, il s'est rendu au CCID hier pour confirmer la véracité des preuves qu'il a apportées au dossier en juillet 2020. Ses propos au cours de l'enquête ont été vérifiés par les enquêteurs. Il avait fait des révélations au CCID sur cette affaire, trois ans après que Mike Brasse se soit vu octroyer dans un délai record, un passeport en septembre 2016. En effet, c'est en avril 2019 que l'ASP Boodhram a révélé l'implication de Karl Mario Nobin dans l'octroi dudit passeport à Mike Brasse. Ce trafiquant de drogue a été arrêté à la Réunion le 14 novembre 2016 avec ses complices mauriciens et au cours de cette arrestation, la police réunionnaise a saisi 42 kg d'héroïne d'une valeur de Rs 639 millions.

La première déposition de l'ASP Boodhram vient confirmer le contenu de l'émission Menteur Menteur d'Axcel Chenney diffusée en mars 2018 et au cours de laquelle le journaliste de l'express avait affirmé que Mario Nobin avait permis à Mike Brasse de se procurer rapidement un passeport car il aurait égaré le précédent.

Cependant, l'ASP Boodhram n'a pas abattu toutes ses cartes lors de sa première déposition car Mario Nobin était encore commissaire de police, et il aurait eu un accès facile à la déposition de l'assistant surintendant de police.

Mais entre-temps, le commissaire de police ne lui a pas rendu la tâche facile et l'a muté, le 18 avril 2019, au poste de police de Rose-Belle. Un transfert qui a pris effet le lendemain. Si l'ASP était resté en poste à la PIO, il aurait pu être en présence d'un plus grand nombre d'informations concernant Mike Brasse.

Le lundi 27 mai 2019, l'ASP Boodhram a été sommé de restituer son portable de service au Store Department des Casernes centrales. Ce même portable contiendrait des preuves de la communication entre Mario Nobin et lui.

Cette année, en juin 2020, après le départ à la retraite de Mario Nobin et sa nomination subséquente comme commissaire des prisons, l'ASP Boodhram s'est rendu au CCID pour donner un Further Statement et présenter de nouvelles preuves. Ces dernières seraient concrètes, dévoilant les dates qui correspondent à la séquence de l'octroi du passeport à Mike Brasse, et la date de l'appel qu'il a reçu du commissaire de police d'alors et au cours de laquelle, Mario Nobin lui aurait dit : «Ein, guet enn kou. Enn boug apel Brasse inn perdi so paspor ek li bizin vwayazé. Mo finn avoy Domah so rappor e mo pé dir boug-la vinn la-ba. Fer li gagn so paspor.»