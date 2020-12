Algérie: Lutte contre les zoonoses - Création d'un comité national de prévention

Alger — Un décret exécutif portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses (maladies et infections animales transmissibles à l'homme) et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement a été publié au dernier Journal officiel(n 71).

Le décret exécutif 20-341 stipule qu'il "est créé un comité national doté de comités de wilaya de prévention et de lutte contre les zoonoses" dénommés respectivement le "comité national" et le "comité de wilaya".

Le texte prévoit que le comité national soit placé auprès du ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale.

De plus, "le comité national est un organe permanent consultatif, de coordination, de soutien, de suivi et d'évaluation de l'ensemble des actions de prévention et de lutte contre les zoonoses", souligne le texte réglementaire.

A ce titre, il est notamment chargé d'observer, de veiller et de chercher l'alerte, en cas de menace d'épizootie et/ou d'épidémie, d'élaborer et de promouvoir, à l'échelle nationale, les programmes de prévention et de lutte et de valider les plans de leur mise en œuvre.

Il s'agit également pour ce comité d'actualiser, périodiquement, la liste des maladies zoonotiques prioritaires pour la prévention et la lutte contre les risques sanitaires, d'évaluer les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser par les différents secteurs pour la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte et d'élaborer un plan d'information, de sensibilisation et de communication sociale.

La première liste des zoonoses prioritaires comprend la rage, la brucellose, la tuberculose, les salmonelloses, l'echinococcose-hydatidose, les leishmanioses et la fièvre de la vallée du Rift.

Ce nouveau comité a aussi pour mission d'élaborer et de diffuser un rapport annuel sur l'évolution des zoonoses et les actions entreprises, de renforcer et d'entretenir des relations de travail avec tout organisme national ou international traitant des zoonoses et de proposer toute activité de recherche en rapport avec ses missions.

En outre, le comité national, présidé par le ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale ou son représentant, peut créer des commissions spécialisées dont les missions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du comité national.

Par ailleurs, selon l'article 10 de ce décret, le comité national siège au niveau du ministère chargé de l'autorité vétérinaire nationale.Il se réunit une (1) fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son président.

De plus, le comité national élabore un rapport annuel relatif au bilan de ses actions, en matière de prévention et de lutte contre les zoonoses, lequel est transmis au Premier ministre.

D'autre part, ce décret fixe également les modalités de création et les missions des comités de wilaya.

Le comité de wilaya est notamment chargé d'observer et d'informer le comité national sans délai, de toutes menaces d'ordre épizootique et/ou épidémiologique, de mettre en œuvre les programmes arrêtés et de mettre en œuvre les plans d'intervention.

Il a aussi pour mission d'organiser et de coordonner l'action des services et structures d'intervention en cas de menace et/ou d'épidémie et/ou d'épizootie déclarée et d'établir un calendrier de journées de sensibilisation et de formation relatives aux différentes zoonoses, notamment celles qui prédominent au niveau local.

Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, élabore un rapport annuel relatif au bilan de ses actions en matière de prévention et de lutte contre les zoonoses, lequel est transmis au président du comité national.