Ile Maurice: Arsenal - un jeune de 23 ans menace de tuer ses parents

Depuis le 26 novembre, une famille d'Arsenal vit un calvaire à cause d'un des leurs, un jeune âgé de 23 ans, qui se montre très violent. Depuis, sa mère fait le va-et-vient entre son domicile et le poste de police de Terre-Rouge. Mais vivre aux côtés de son fils n'est pas sans danger pour elle.

Cette femme de 45 ans a pourtant obtenu un Interim Protection Order contre son fils. Malgré cela, dans la soirée de mardi, le jeune homme s'est muni d'un sabre et a tenté de tuer ses parents et sa sœur. Jensy Sabapathee, assistante légale qui a créé une page Facebook destinée à venir en aide aux femmes et enfants en détresse, a dû intervenir pendant toute la soirée auprès des autorités afin de pouvoir obtenir une protection pour cette famille.

L'assistante légale explique avoir appelé le poste de police de Terre-Rouge à maintes reprises sans succès. Puis, elle s'est tournée vers la police de Pamplemousses mais là, rien n'a été fait. «J'ai finalement appelé le 148 et on m'a informée que le nécessaire serait fait. Mais à ce jour, cette famille n'a pas reçu la moindre protection de la police.»

La mère du jeune homme a porté plainte au poste de police de Terre-Rouge aux alentours de 18 heures, le mardi 8 décembre. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont dit à la plaignante qu'il leur serait impossible d'expulser le fils de la maison car il est un héritier.

Un conflit familial serait à l'origine de cette discorde. Le suspect a expliqué aux policiers qu'il en veut à ses parents et les tient pour responsable de sa séparation avec sa femme. Or, sa mère n'était pas au courant qu'il leur en voulait pour cette raison.

Pour que la situation évolue, l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office (PPO) a pris l'affaire en main. «Il y a une enquête en cours. J'ai déjà informé l'assistant commissaire de police Rajcoomar Seebah de la division Nord et j'ai également appelé le poste de police de Terre-Rouge. Je fais un appel aux victimes de violence domestique : qu'elles téléchargent l'application Espoir sur leur téléphone portable. Les victimes de violence domestique doivent ensuite appuyer sur la touche Panic Button et ainsi alerter les policiers, qui devraient alors intervenir promptement. Si la personne ne sait pas comment cette application fonctionne, elle devra se rendre dans un des Citizen Advice Bureaux où on lui expliquera tout.»

Apres l'intervention du PPO, l'épouse du jeune homme ans a porté plainte au poste de police de Terre-Rouge hier pour déclarer qu'elle a été menacée par sa belle-mère. Cette dernière aurait brandi un couteau sous son nez. Des allégations réfutées par la mère du jeune homme, qui a indiqué qu'à l'heure où elle était censée menacer sa belle-fille avec un couteau, soit vers les 20 heures, son fils les pourchassait, ses proches et elle, avec un sabre à la main.

Le jeune homme est acutuellement recherché par la police pour Breach of Domestic Violence Act.