Ile Maurice: Nando Bodha - «La reprise post-Covid-19 doit s'articuler autour des droits humains»

«Les droits humains doivent être au cœur de la reprise post-Covid-19. Les droits humains sont importants car ils nous donnent la dignité dont on en a besoin en tant que nation et citoyen».

C'est ce qu'a affirmé Nando Bodha, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, sous lequel tombe l'unité des droits humains. Le ministre prenait la parole lors de la cérémonie d'ouverture d'un symposium d'une demi-journée, à Ébène, dans le cadre de la Journée internationale des droits humains, commémorée annuellement le 10 décembre. Une initiative conjointe du ministère de tutelle et de l'United Nations Mauritius. Le thème du symposium, soit «build back better by putting human rights at the core of the recovery » cadre avec la pandémie du COVID-19.

Nando Bodha souligne que les autorités ont dû faire face à des défis liés au respect des droits humains. Notamment, en ce qui concerne le droit au rapatriement et au vaccin. «En ce qui concerne le droit de retourner au pays, on a dû faire la balance entre les droits humains et l'intérêt public. On ne voulait pas que notre système de santé soit surchargé. Pour ce qu'il est du vaccin, il y va de la capacité d'un pays à payer pour le vaccin. Puis, on doit s'assurer à ce qu'il y ait un plan d'action. Qui sont ceux qui vont bénéficier du vaccin en premier ? Les frontliners ? Un segment de ceux qui sont engagés dans des activités économiques ? Les personnes âgées?» Sans compter des cas de violence domestique ou encore des problèmes socio-économiques qui ont eu lieu pendant la pandémie.

Également présent à cet événement, le ministre des Finances Renganaden Padayachy s'est réjoui du fait que le gouvernement ait déjà «jeté les bases pour une reprise économique robuste et durable» et que la découverte d'un vaccin «apporte de nouvel espoir» autour du monde. «Plus que jamais, ce gouvernement est engagé à assurer que les droits fondamentaux des citoyens soient protégés et préservés», a-t-il déclaré.