Maroc: L'oléiculture à Marrakech-Safi - Cinq questions au Directeur régional de l'Agriculture

Dans cet entretien accordé à la MAP, le Directeur Régional de l'Agriculture (DRA) de Marrakech-Safi, M. Abdelaziz Bousraref, s'attarde sur les performances du secteur oléicole et la place de la région et sa contribution à l'échelle nationale, les principales caractéristiques de la filière, les efforts menés dans le cadre du "Plan Maroc Vert" pour développer l'oléiculture, ainsi que sur les perspectives de cette activité dans le cadre de la stratégie "Generation Green".

Quelle est l'importance de la filière oléicole au niveau de la région Marrakech- Safi ?

La culture de l'olivier au niveau de la région Marrakech-Safi se veut une activité phare, en ce sens qu'elle est la première essence arboricole dans cette partie du territoire national.

Cette importance de l'oléiculture apparait à travers la place de choix qu'occupe la région Marrakech-Safi à l'échelle nationale en arrivant au 2ème rang, avec 24% en termes de production et 20% de la superficie oléicole nationale. La région couvre aussi quelque 52% des exportations nationales des conserves d'olives.

En outre, la région Marrakech-Safi occupe la première place en ce qui concerne les exportations des olives de table.

Nous sommes également connus par la qualité supérieure de l'huile et de la conserve d'olives avec, au niveau régional, quelque 510 unités de valorisation et de trituration de l'huile d'olive et 23 unités de conserve d'olives.

Sur le plan socioéconomique, la filière oléicole au niveau régional occupe quelque 144.000 agriculteurs, dont la majorité répartis en petites exploitations, outre le fait qu'elle génère environ 2.3 milliards de DH de valeur ajoutée et permet la création de 14 millions de journées de travail par an en amont et en aval.

Quelles sont les principales caractéristiques de l'oléiculture au niveau régional ?

Un intérêt particulier a été accordé au développement de la filière oléicole au niveau de la région Marrakech- Safi, en tant que filière valorisant les conditions pédoclimatiques de la région.

Il s'agit d'une culture résiliente aux changements climatiques et au déficit pluviométrique comme en témoigne la production enregistrée au titre de la campagne agricole 2019-2020, évaluée à quelque 283.000 tonnes contre seulement 223.000 tonnes durant la campagne agricole précédente, avec une augmentation de 27%, et ce malgré la sécheresse et la faiblesse des précipitations et des ressources hydriques dédiées à l'irrigation.

Ces résultats sont dus pour l'essentiel à l'entrée en production des jeunes plantations et des rendements importants enregistrés au niveau des périmètres irrigués, notamment chez les exploitations disposant de complément d'irrigation à partir de la nappe phréatique, en plus du phénomène d'alternance qui caractérise l'olivier.

C'est dire que l'oléiculture permet à la région Marrakech- Safi de se positionner parmi les meilleures régions en termes de qualité.

Quel apport du "Plan Maroc Vert" en termes de développement de la filière ?

Dans le cadre du "Plan Maroc Vert", il a été procédé au développement de l'huile d'olive extra-vierge, grâce à des projets d'investissement privé (Pilier I) soit quelque 32 projets réalisés durant toute la période du "Plan Maroc Vert" et 34 projets de l'agriculture solidaire (Pilier II), c'est à dire des projets "clé en main" pour les petits agriculteurs.

Une dizaine d'unités modernes de valorisation et de trituration de l'olive ont été également créées dans le cadre du Plan Maroc Vert, avec un montant total des investissements engagés qui s'élève à 2,5 milliards de DH.

Ces investissements ont eu pour effet de permettre l'émergence d'exploitations modernes ayant impacté de manière très positive les performances de l'oléiculture au niveau régional en termes de rendement et de qualité.

Tout cela fait que la région de Marrakech-Safi a commencé à exporter l'huile d'olive extra-vierge vers l'étranger, soit 10% du volume total exporté à l'échelle nationale.

Ces performances se sont traduites également par une extension nette des plantations oléicoles sur une superficie de 71.300 ha pour arriver à un total de 245.000 ha en 2020 contre 173.650 ha en 2008, soit une augmentation de 41%.

L'aval de la filière a également bénéficié d'importants investissements dans le cadre du Plan Agricole Régional, à même de permettre à la région de disposer de 510 unités de trituration des olives et de 23 conserveries.

Il est à noter que l'oléiculture au niveau de la région Marrakech- Safi c'est aussi "la reconnaissance de deux Appellations d'Origine Protégée (AOP) en l'occurrence : l'huile d'olive "Tyout Chiadma" et "Aghmat Aylane", ainsi qu'une indication géographique (IGP) : "IGP huile d'olive Amizmiz".

Quelles sont les mesures prises pour maintenir les performances de la filière notamment face à la pandémie de la Covid-19 ?

S'agissant des efforts menés en vue d'enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), une panoplie de mesures ont été prises pour assurer le développement du secteur agricole au niveau de la région Marrakech-Safi, lesquelles ont été adoptées, discutées et communiquées par le département de l'Agriculture.

Dans ce sens, il est à souligner la mobilisation exemplaire et permanente de l'ensemble des services déconcentrés du Département de l'Agriculture au niveau de la Région Marrakech-Safi, afin de sensibiliser de manière continue les agriculteurs, les exploitations et les unités de valorisation de l'impératif d'observer scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur, outre l'élaboration et la distribution au profit des agriculteurs de guides pratiques de prévention contre la Covid-19.

L'effort a porté aussi sur l'organisation d'une série de campagnes de sensibilisation et de communication directe ou à distance avec les agriculteurs, les opérateurs et les professionnels agricoles, pour les initier aux gestes barrières à respecter scrupuleusement afin d'endiguer la propagation de la pandémie.

Ces mesures ont fait que la récolte a démarré en octobre dernier, et que la trituration de l'huile d'olive, la production des conserves d'olives et l'activité agricole en général, se poursuivent dans d'excellentes conditions.

Quel constat faites-vous de l'avenir de la filière notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie "Generation Green" ?

Nous sommes si convaincus que l'avenir de l'oléiculture ne sera que prometteur, sachant qu'il s'agit de la première filière arboricole dans cette partie du territoire national et qui montre un degré élevé d'adaptation aux changements climatiques, en valorisant au mieux les faibles précipitations et disponibilités en eau.

La filière oléicole jouit d'un intérêt particulier dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole "Generation Green" en cours de déclinaison au niveau régional".

Les services déconcentrés du Département de l'Agriculture au niveau de Marrakech-Safi sont en train de traduire cette stratégie en un plan agricole régional.

Ainsi, une attention particulière sera accordée au ciblage des actions dans la mesure où on va orienter l'extension des superficies au niveau des zones caractérisées par une pluviométrie suffisante, au niveau des zones qui disposent des eaux d'irrigation afin de pérenniser cette filière et d'améliorer sa productivité, son rendement ainsi que sa compétitivité.

Comme axe important c'est aussi l'aval de la filière qui va bénéficier d'une importance particulière dans le cadre de la nouvelle stratégie "Generation Green" en termes de mise à niveau des unités de production, d'amélioration de la qualité et d'augmentation du volume des exportations.