Maroc: Les auditeurs face à la Covid-19 - Un défi édifiant

Casablanca — Le travail à distance adapté à la conjoncture sanitaire actuelle, avec des effets encore incalculables dans de nombreux domaines d'activités, a affecté la manière dont plusieurs auditeurs accomplissent leurs travaux quotidiens.

En effet, l'audit exige des entretiens approfondis en présentiel et un accès illimité aux informations organisationnelles ou financières, fournies aux dirigeants des entreprises, pour en vérifier l'exactitude. Durant cette période spéciale, et comme la plupart des firmes, la distanciation sociale a changé les contours "normaux" et les pratiques standards du métier.

"Le confinement et la distanciation sociale ont exigé la mise en place du télétravail par la plupart des entreprises : Un changement de statut quo auquel le métier du commissaire aux comptes (CAC) devait s'adapter", a déclaré à la MAP, Ahmed Hachem, auditeur et consultant senior chez KPMG, notant que la Covid a imposé la tenue de missions à distance.

La communication avec les membres de l'équipe d'audit et l'entreprise cliente afin d'assurer la continuité de la mission ne s'est guère interrompue, a-t-il fait savoir, notant que durant cette période exceptionnelle, les documents et les informations s'échangeaient par voie électronique.

Le consultant a, de même, soulevé que des réunions ont été constamment réalisées avec toutes les parties prenantes afin de valider les travaux et avancer dans la mission d'audit.

"La Covid est un événement ayant eu lieu durant l'année 2020. Ceci n'a pas un impact direct sur les états de synthèses relatifs au 31 décembre 2019. Par contre, il s'agit d'un évènement post-clôture", a souligné M. Hachem, également expert-comptable mémorialiste.

Et de poursuivre : "Différentes situations peuvent se présenter en fonction des entreprises auditées. L'ordre des experts-comptables au Maroc a communiqué une directive relative aux impacts de la crise sanitaire sur la mission d'audit et les états de synthèse".

M. Hachem a, à cet égard, relevé que l'auditeur doit s'appuyer sur cette directive qui fournit les diligences à appliquer concernant les différents cas qui peuvent se présenter.

S'agissant des défis majeurs posés par le crise sanitaire actuelle, M. Hachem a noté que le principal défi rencontré lors des missions d'audit était l'étalement de la durée de la mission lors de la période de confinement.

"D'ailleurs, toutes les entreprises avaient adopté le travail à distance, ce qui posait un défi de réception des documents demandés à temps, puisque le département financier n'était pas sur site", a-t-il dit.

"Néanmoins, l'engagement des auditeurs et de l'entreprise cliente et leur collaboration permettent de faire face à cet inconvénient", a fait observer l'expert, soulignant que "l'organisation et la communication restent des solutions clés".

La crise sanitaire du Coronavirus a chamboulé les méthodes de travail classiques adoptées depuis longtemps dans plusieurs secteurs de la vie économique, a-t-il rappelé, notant que, dans ce contexte, les entreprises sont de plus en plus vulnérables et peuvent faire face à l'apparition de nouveaux risques.

Par conséquent, l'auditeur doit assurer un accompagnement à ces organisations en difficultés en les aidant à comprendre les risques et leur proposer un plan d'actions adéquat à mettre en place, a souligné l'expert.

Le contexte du Coronavirus qui a imposé des mesures strictes de distanciation sociale a changé, à jamais, notre lien avec les nouvelles technologies, les faisant passer d'une commodité appréciable à une nécessité absolue dans le monde professionnel et les missions d'audit, en particulier.