Maroc: Huawei inaugure deux flagship stores à Casablanca et introduit son concept de vente "Intelligent Life"

Casablanca — Huawei poursuit son développement au Maroc et introduit son programme novateur "Intelligent Life" avec le lancement de deux magasins phares, Huawei Experience Store (HES) au Morocco Mall et Huawei Experience Store-R (HES-R) sur le boulevard Zerktouni.

Les deux stores proposent des espaces confortables et futuristes inspirés par la nature et permettent aux clients de vivre une expérience pratique et d'explorer les dernières innovations technologiques de Huawei, indique l'entreprise dans un communiqué.

Faisant suite au lancement réussi des derniers modèles de ses séries à succès au Maroc, ces deux ouvertures viennent consolider la position de Huawei en tant que marque symbole de l'innovation abordable dans le Royaume, offrant un meilleur choix et une expérience plus complète aux consommateurs locaux, ajoute la même source.

Au sein de ses univers, Huawei applique sa stratégie 1 + 8 + N, 1 faisant référence aux smartphones, tandis que 8 comprend les ordinateurs portables, les tablettes, les téléviseurs, les appareils audio, les lunettes, les montres et les casques. N désigne quant à lui les maisons intelligentes, les bureaux mobiles, les sports, la santé et les appareils audiovisuels.

Connectant tous les appareils intelligents IoT, cette approche inédite ouvre la voie à un mode de vie où le digital relie le quotidien à travers tous les appareils à la maison, au bureau ou pendant les déplacements, fait savoir la même source, qui note qu'avec le smartphone P40 Pro, Huawei permet par exemple de se connecter en un seul clic à d'autres appareils, notamment, Huawei MateBook, Huawei Mate Pad, SoundX, Freebuds, Huawei Watch ou encore Huawei Eyewear.

"Le Maroc est un marché essentiel dans notre stratégie de développement de la vente au détail et dans la poursuite de nos objectifs en vue de devenir un leader dans ce secteur et nous sommes fiers de laisser une empreinte durable aujourd'hui dans le Royaume avec le lancement de nos deux stores HES et HES-R au Morocco Mall et sur le boulevard Zerktouni. Huawei s'efforce de fournir aux consommateurs marocains un accès aux meilleures technologies, à des produits de qualité exceptionnelle et à des services haut de gamme afin de développer des moyens plus efficaces de rester en contact. Ces deux stores redéfinissent la vente au détail avec notre projet 'Intelligent Life', qui offre une excellente occasion aux clients nouveaux et existants de Huawei de faire l'expérience directe de notre dernière innovation en matière d'expérience client", a déclaré Eric Longfeng, directeur général de Huawei en Afrique du nord.

Davantage que des points de vente traditionnels, les stores sont des lieux de rencontres et d'expériences entre Huawei et ses utilisateurs. Les magasins proposent de découvrir l'ensemble de l'écosystème des produits et services de la marque. Ils accueilleront le public lors d'événements dédiés, par exemple à la photographie ou encore à la démonstration de smartphones avant même leur commercialisation.

Évoluant dans des lieux spacieux et lumineux, les visiteurs peuvent découvrir les smartphones, tablettes, PC et objets connectés de Huawei à travers différents scénarios d'usage. Les derniers modèles des séries les plus emblématiques de la marque sont disponibles, en l'occurrence, Huawei P series, Huawei Nova series, Huawei Watch series et Huawei Bands series.

Huawei a également intégré une "Seamless AI Life Zone", donnant aux consommateurs la possibilité d'explorer l'univers de l'intelligence artificielle. En plus de concevoir et de créer des produits exceptionnels, Huawei met à disposition de ses clients des espaces entièrement dédiés au service après-vente.

Par ailleurs, Huawei souligne que ces ouvertures s'accompagnent de promotions exceptionnelles allant de 10% à 15% sur un ensemble d'appareils et accessoires, à savoir, Watch GT 2, Watch GT 2e, Watch fit, Freebuds 3i, Freebuds 3, MediaPad T3-10, MediaPad T3-7, MediaPad T5-10, Matepad T-8-HMS, Mate30pro 5G, P40pro 8+256, Y7a, nova7 5G, Y9a, nova 7i, Y8p, ou encore MateBook X Pro 2020, MateBook D 15 et Matepad Pro.