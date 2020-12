Mauritanie: Les autorités mauritaniennes élèvent le niveau d'alerte pour contrer la flambée de coronavirus

Nouakchott — La Mauritanie a enregistré, ces derniers jours, une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de victimes, multiplié les cas critiques et provoqué une augmentation alarmante du nombre de nouveaux cas de contamination, ce qui a poussé les autorités à annoncer un état d'alerte maximal, en durcissant les mesures de prévention pour contrecarrer l'évolution de la maladie.

Le nombre de décès dus au covid 19 a été multiplié par sept au cours du dernier mois de novembre, qui a connu la mort de 14 personnes, alors que seuls deux décès ont été recensés au mois d'octobre, selon les statistiques du ministère mauritanien de la Santé.

Le nombre de personnes qui ont succombé à l'épidémie au cours du mois de novembre serait bien plus grand que ce qui était indiqué dans les statistiques du ministère de la Santé qui a, selon une source médicale, cessé il y a quelque temps d'examiner les personnes décédées malgré les signes suggérant que leur décès serait lié au coronavirus.

Le nombre de cas critiques, qui nécessitent des soins intensifs, a également triplé en cinq jours seulement, entre la fin du mois de novembre (09 cas) et le 05 décembre (30 cas).

Quant au nombre de nouveaux cas de contamination, il a considérablement augmenté au cours du mois de novembre, qui a enregistré 901 nouveaux cas, soit près de cinq fois les cas déclarés tout au long du mois d'octobre, au cours duquel 198 cas ont été recensés.

Face à la flambée des nouveaux cas de coronavirus récemment enregistrés dans le pays, les autorités mauritaniennes ont tiré la sonnette d'alarme, en exhortant les citoyens à faire preuve de vigilance face à un virus qui réaccélère.

Elles ont en effet arrêté une série de mesures pour réduire la propagation de l'infection, en adoptant notamment des textes réglementaires, dont des circulaires et des décisions émises par les départements concernés, dans le but de bien préparer le cadre légal approprié.

Les autorités ont également ordonné de suspendre les cours dans les écoles et universités pour une durée de 10 jours à partir du 04 décembre dernier, d'intensifier la sensibilisation des populations autour des mesures barrières notamment au niveau des marchés et de réduire le nombre de personnes travaillant dans les administrations publiques sur la base de l'appréciation des ministres.

Le gouvernement mauritanien a aussi pris la décision de limiter les rencontres physiques non indispensables, en privilégiant les visioconférences et les échanges téléphoniques pour les rencontres jugées nécessaires, de mener des campagnes de désinfection des administrations et des lieux publics et d'interdire les rassemblements publics non essentiels.

De même, le Comité Interministériel chargé de la Gestion et du Suivi de la pandémie Covid19 a décidé de se réunir chaque semaine durant le mois de décembre pour évaluer et prendre les mesures qui s'imposent.

Pour assurer l'application stricte des mesures de précaution visant à enrayer la propagation de l'épidémie, les autorités ont mobilisé les organisations de la société civile, les autorités administratives et locales et les services militaires et de sécurité tout en intensifiant la sensibilisation des citoyens sur l'importance de faire preuve de davantage de vigilance.

Et afin de faciliter le contrôle des marchés, les forces de sécurité ont bloqué les routes menant aux principaux marchés de la capitale et empêché les voitures de les emprunter.

Le ministre mauritanien de l'Intérieur Mohamed Salem Ould Merzoug a déclaré que les autorités sont déterminées à surveiller strictement la mise en œuvre des nouvelles mesures de précaution et de punir quiconque les enfreindra, notant que le respect de ces mesures peut éviter d'autres plus rigoureuses.

Dans le même ordre d'idées, les ministères de l'Intérieur et du Commerce ont publié une décision commune comportant des mesures se rapportant en particulier aux marchés, dans laquelle ils décrètent le port obligatoire du masque aux visiteurs et aux vendeurs, la mise à disposition du gel hydroalcoolique dans chaque magasin commercial, le respect d'une distance d'au moins un mètre entre les clients et la mise en place d'équipements de lavage des mains dans chaque marché.