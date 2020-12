Maroc: Le rétro-marketing ou quand la nostalgie fait vendre !

Casablanca — Communiquer sur le passé et faire ressurgir des souvenirs agréables pour vendre, tel est le principe du rétro-marketing.

Cette pratique qui renvoie grâce à des stimuli sensoriels vers une époque où tout paraissait simple et rassurant, fait tomber de plus en plus les barrières rationnelles des consommateurs et les pousse par conséquent à l'acte d'achat.

Connue également sous l'appellation de "Marketing de nostalgie", le rétro-marketing vise avant tout à créer une identité de la marque basée sur l'héritage ou la nostalgie pour une entreprise ayant des produits anciens, en se basant sur une démarche dite "pré moderne" qui joue sur l'attente et la diffusion en quantité limitée du produit.

Outil de marketing générationnel par excellence, cette pratique aguiche de plus en plus de marques, qui, face à des marchés saturés, jouent sur des aspects d'authenticité pour répondre aux besoins des consommateurs en quête de repères.

En effet, selon une étude d'Alan R. Hirsch, psychiatre américain, la nostalgie est considérée comme le désir d'un passé idéalisé. Connue sous le nom de mémoire écran, c'est une combinaison de nombreuses mémoires différentes et intégrées, où toutes les émotions négatives sont filtrées dans le processus et donnent place à des images simplifiées et rassurantes, d'où ce désir de rester attaché aux souvenirs du passé, notamment en matière de produits à consommer.

A l'ère où les technologies avancent à grande vitesse et le monde se révèle de plus en plus impersonnel, le marketing de la nostalgie entend rassembler les foules autour d'un même souvenir, d'une même émotion, en humanisant les marques et en créant des connexions plus profondes que ce qui existe aujourd'hui, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Leila El Kandili, Responsable marketing et publicité, dans une entreprise opérant dans le secteur agro-alimentaire à Casablanca.

Lorsque la marque se place dans le registre de l'affectif, elle entre plus vite dans le cœur des consommateurs et a plus de chance d'être consommée, affirme cette férue du marketing, qui note que de plus en plus d'entrepreneurs ou de PME marocains en profitent, pour tenter cette pratique, à l'ombre des grands groupes, notamment dans le secteur agroalimentaire, réussissant ainsi, à se glisser dans les rayons.

Selon Mme El Kandili, le marketing de nostalgie peut reproduire simplement à l'identique un produit ou un service abandonné depuis des lustres, proposer une réinterprétation d'un produit mythique ou encore apporter une innovation réelle, expliquant à cet égard, que le produit combine plusieurs références au passé, mais offre quelque chose de novateur.

Elle a, dans ce sens, fait remarquer qu'en attisant son passé, la marque bénéficie d'un véritable avantage concurrentiel, en remettant sur le marché un produit que les consommateurs connaissent déjà, dans la mesure où elle aura moins d'efforts à déployer pour les convaincre.

"S'agissant de la publicité des produits créés sur la base d'une démarche retro-marketing, on mise généralement sur des éléments plutôt idéalisés par rapport à la mode en question, ou à l'époque en question, notamment la technologie utilisée, le style vestimentaire, les effets sonores etc, en écartant les réalités de cette époque-là, qui n'était pas non plus idéale à ce point-là, dans l'optique de susciter des émotions agréables chez l'audience, en l'occurrence, la joie, la paix et la gratitude", a-t-elle indiqué.

En effet, ces mêmes produits, a-t-elle poursuivi, développent les échanges entre les générations et favorisent donc le rapprochement intergénérationnel que les nouvelles technologies "à grande vitesse" auraient tendance à éloigner.

Abordant la crise du Coronavirus, Mme. El Kandili a fait observer que cette période de "doute" et de manque de visibilité quant au futur, a poussé le consommateur à se raccrocher à des produits ancrés dans sa mémoire ou qui lui rappellent une période plutôt stable de sa vie, notant que dans ce même contexte, les entreprises marocaines ont été contraintes de réinventer leur façon de communiquer et ont dû plus que jamais faire preuve d'agilité pour s'adapter à la conjoncture actuelle.

Force est de constater que le rétro-marketing demeure une tendance pour le moins contradictoire à l'ère de la révolution technologique. Pour autant, cela reste un choix pertinent dans la majorité des stratégies de marque, du moment qu'il répond à des besoins concrets et réels.